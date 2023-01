Ancora una delusione per la Casertana. Stavolta è il Cassino a rendere poco felice la domenica alla compagine rossoblù che proprio nei minuti a ridosso della fine della partita riesce ad agguantare un pari che consente di restare agganciato al treno play off con distacco dalla vetta immutato, tredici lunghezze.



Rispetto al match di Pagani se da un lato la Casertana ha confermato le difficoltà nel creare occasioni da rete, stavolta ha mostrato passi indietro riguardo la qualità del gioco, a larghi tratti approssimativo e farraginoso. Di ciò ne ha avuto buon gioco un Cassino organizzato e ben messo in campo che soltanto una rete del bomber Ferrari, da stasera leader solitario della classifica marcatori del girone, gli ha negato la vittoria. Risultato tutto sommato giusto per quanto si è visto in campo con la Casertana che, riguardo alle prestazioni individuali, ha ben poco da salvare, eccezion fatta per l'ennesima prestazione di livello di Sabatino, sempre puntuale nelle chiusure e autore del traversone che ha consentito a Ferrari di impattare di testa per il gol del definitivo 2-2. Male Taurino, mentre Ferrari con il gol del pari ha salvato una prestazione deficitaria.

APPROFONDIMENTI Casertana-Cassino 2-2, la sfida playoff finisce senza vincitori Cangelosi avverte la Casertana: «Cassino squadra organizzata» Scontri tra tifosi: tre partite a porte chiuse per la Paganese, vietate anche le trasferte





Rispetto alle previsioni il tecnico dei falchetti Cangelosi opera qualche modifica. Privo dello squalificato Manzo, il tecnico rossoblù si affida ad Atteo davanti alla difesa al posto di Tringali con vacca chiamato a sostituire Manzo. Cambiano gli esterni d'attacco con Bollino e il rientrante Taurino, mentre in difesa si rivede Rainone dal primo minuto. Casertana che parte bene e dopo due gire di lancette Taurino non riesce a superare Della Pietra, uscito alla disperata. La risposta del Cassino è quasi immediata tant'è che al 10' Ingretolli colpisce il palo su imbeccata di Darbone. Passano pochi secondi e la Casertana va in vantaggio. Paglino subisce fallo in piena area con il direttore di gara che indica il dischetto del rigore. Bollino trasforma con freddezza la massima punizione. Gara indirizzata nel verso favorevole per la compagine rossoblù che, però, deve fare in conti con la qualità dell'avversario. Al 17' Prisco si deve superare per evitare il gol su conclusione di Darboe. Il pari giunge puntuale al 24' con Mazzaroppi che approfitta dell'ennesima distrazione difensiva dalla parte di destra della Casertana per superare Prisco in uscita. Prima dell'intervallo, buona opportunità per la Casertana con un colpo di testa di Bollino su azione da calcio d'angolo con Mezzaroppi che salva sulla linea con l'aiuto del palo.



Nella ripresa la gara resta viva sotto il profilo della dinamicità, ma di occasioni da rete se ne vedono ben poche. Entrambi gli allenatori provano a cambiare qualcosa e la mossa riesce bene al tecnico del Cassino con l'ingresso di Cavaliere. Al 79', infatti, il calciatore biancazzurro, dal vertice destro dell'area di rigore rossoblù trova un tiro a giro la cui parabola non lascia scampo a Prisco. Sembrava ormai profilarsi un'altra delusione casalinga per la Casertana con Cangelosi che prova a cambiare nuovamente inserendo Tringali e Turchetta. Quest'ultimo ha il merito quanto meno di vivacizzare la manovra rossoblù sulla sinistra e da una sua combinazione con Sabatino nasce il gol del pari con il traversone di prima intenzione del centrale della Casertana con parabola invitante per l'attaccante rossoblù che di testa non lascia scampo a Della Pietra.