I sogni di primato della Casertana si infrangono sulle insicurezze dei suoi calciatori. L'Aprilia espugna il Pinto al termine di una partita rocambolesca, ringrazia per il regalo e si prepara a vivere un sereno Natale. Nella desolazione generale del Pinto restano i fischi assordanti ad una squadra incapace di gestire un doppio vantaggio contro un avversario tecnicamente inferiore. Irrispettosa la prova dei rossoblù che in una sola partita hanno assommato tutte le ingiustificabili indecisioni che sono costate il campionato. Irrispettosa nei confronti di una società che ancora di recente sul mercato ha rinforzato la rosa. Irrispettosa nei confronti di una tifoseria che nonostante tutto, ha sempre sostenuto la squadra anche in trasferta, anche in Sardegna. Pronti via e subito è chiaro che qualcosa non va.



L'Aprilia passa al 5' quando, sugli sviluppi di un corner innocuo Romano, smanaccia sui piedi di un avversario e con la difesa immobile, Capuano, da due passi trasforma in gol. La Casertana non sembra subire il colpo, colleziona calci d'angolo e al 9' sfiora la rete con Favetta di testa. Quattro minuti ed è Atteo a impegnare Siani da distanza ravvicinata: bravo nella respinta l'estremo laziale. I padroni di casa sfondano con facilità sugli esterni ma raramente trovano cross pericolosi.

Al 27' Favetta si fa male al ginocchio e viene sostituito dal nuovo acquisto Liurni. Panarelli passa al 4-2-3-1 e il tasso di pericolosità aumenta. Al 33' sugli sviluppi dell'ennesimo angolo Manzo raccoglie la respinta avversaria e conclude al volo dal limite: la palla bacia il palo e si insacca per l'1-1. Cinque minuti più tardi è Liurni seminare il panico nella difesa avversaria: cross deviato di mano e calcio di rigore che Bollino trasforma all'incrocio. La Casertana si rianima e prima del riposo trova anche il 3-1: bellissima combinazione sulla destra, cross al bacio di Casoli che Ferrari trasforma a porta vuota. La ripresa comincia senza particolari sussulti, i falchetti sembrano in controllo e l'Aprilia cambia tre calciatori. Il primo regalo all'Aprilia arriva al 21': indecisione della difesa su calcio piazzato, Murgia anticipa Ferrari e spedisce in rete, di testa. Alla Casertana tremano le gambe, gli ospiti, quart'ultimi, vedono l'impresa.

Al 24' l'Aprilia sfonda a sinistra con Corelli che crossa al centro: Gjuci da due passi fallisce clamorosamente. E allora ci pensa il portiere Romano a propiziare il 3-3: clamoroso errore in un rilancio con palla ferma che finisce sui piedi di un avversario, la difesa perde l'ennesimo rimpallo e stavolta Gjuci non fallisce 3-3. Ancora 2' e i laziali completano la rimonta: ancora un'indecisione, stavolta sulla destra, e Galletta per recuperare atterra in area l'avversario. Calcio di rigore che Murgia realizza per il definitivo 4-3. Lo stadio si spazientisce comprensibilmente, i falchetti provano la rimonta di nervi, entra anche Guida per aumentare il peso di un attacco.



La squadra prova a riparare all'ennesimo inspiegabile calo di tensione. Guida riesce ad entrare in area con pericolosità ma non è altrettanto felice nella scelta decisiva ed il suo retropassaggio finisce nel vuoto.

Ci riprova la Casertana, la riposta però è insufficiente e produce solo l'ennesimo clamoroso errore sotto porta. Il 4-4 la squadra quasi lo trova con Ferrari che, nel recupero, di testa, riesce a spedire alto da un metro. È l'ultima fotografia della squadra di quest'anno: un gigante dai piedi d'argilla, capace di trasformare in complicato ciò che doveva essere semplicissimo.