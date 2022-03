Casertana, al Pinto arriva il Lavello: «Riscattare la partita con il Matino»

«Riscattare il pessimo primo tempo di sabato scorso». Mister Feola ha ben in mente l'obiettivo da assegnare alla squadra in vista della gara di domani contro il Lavello: Lo ripeto ai ragazzi ogni giorno dalla gara contro il Matino. Dobbiamo rifarci dopo l'ultima brutta partita. Lo dobbiamo a noi stessi, prima di tutto, perchè è necessario credere fino alla fine nell'obiettivo playoff».

Però non sarà semplice, l'infermeria è sempre piena: «Non riesco a spiegarmi il motivo di tutti questi infortuni. Da quando faccio l'allenatore non mi è mai capitata una situazione come questa. Non riesco a schierare due volte consecutive la stessa formazione e così è complicato. Soprattutto quando mancano gli under Monti e Tufano, devo rifare la squadra da capo».

Problema atavico, mai risolto sul mercato. Ma Feola prova a fare di necessità virtù: «E' evidente, se siamo la peggior difesa del campionato vuol dire che abbiamo dei limiti e non solo per responsabilità dei difensori. Però dobbiamo comunque dare sempre il massimo di noi stessi». In vista di domani mancheranno Diaz, Addessi e Di Somma. Resta in dubbio capitan Rainone.