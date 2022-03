Casertana-Lavello 3-2 nel recupero, Nicolau regala la vittoria al fotofinish

La Casertana si riprende in parte i tanti punti lasciati per strada nei minuti di recupero e al Pinto batte il Lavello allo scadere con un gol del giovane Nicolau da poco subentrato. Contro i lucani di Zeman junior finisce con una vittoria meritata, che vale tanto per il morale e la classifica.

Eppure la partita per la Casertana comincia in ripidissima salita: al 4’ l'arbitro Zoppi vede un fallo di mano molto dubbio di Rainone in area ed assegna un calcio di rigore. Tatia trasforma con un irridente scavetto che Carotenuto per poco non neutralizza. La reazione dei falchetti è veemente e di ottima qualità. Il pari arriva subito, al 9’, sempre su calcio di rigore (generoso) conquistato e realizzato da Favetta. Nei minuti successivi i falchetti giocano bene sfiorano il raddoppio ancora con Favetta e poi con Felleca e lo trovano grazie a Vacca che al 25’ devia in rete da due passi un prezioso assist manco a dirlo ancora di Favetta. La partita sembra in discesa anche perchè la Casertana sfiora il 3-1 ma poi, la solita malasorte o disattenzione difensiva dei falchetti, consente al Lavello di trovare un 2-2 insperato. Al 30’ un cross innoquo dalla destra viene deviato nella propria porta proprio da capitan Rainone.

La reazione nervosa dei padroni di casa provoca una straordinaria occasione prima del riposo ma Maresca fallisce di testa a porta vuota. Nella ripresa la Casertana è meno efficace. Ci prova in avvio Felleca dopo un'azione personale, ma il predominio dei falchetti produce poco altro. Poi Feola manda in campo il giovane attaccante Nicolau: nel prepartita aveva detto che era sicuro di far gol e aveva ragione. È il 50’ quando sugli sviluppi di un angolo Monti al volo centra uno splendido pallone. Il rumeno con uno stacco perentorio regala alla Casertana il gol del 3-2 ed una vittoria che migliora non di poco la classifica.