Casertana-Lupa Frascati, Parlato: «Voglio una squadra concentrata»

Domani al Pinto arriva la Lupa Frascati. Dopo due vittorie consecutive la Casertana è emersa dal centro classifica e da vicecapolista prova l'assalto alla vetta occupata dal Sorrento: «Una considerazione che deve aiutarci a mantenere alta la concentrazione. Gli ultimi risultati - ha detto mister Parlato nella conferenza stampa pre partita - sono da archiviare ma hanno di molto migliorato la nostra classifica e questo dev'essere uno stimolo a far sempre meglio». Soprattutto in termini di concentrazione: «Dobbiamo correggere l'approccio alla partita, soprattutto nei primi minuti. Anche a Monterotondo siamo andati in svantaggio per poi rimontare (fino al 4-1 finale ndr). L'obiettivo è partire subito al massimo». Per chiudere partite che sennò possono complicarsi. «Ogni partita è una storia a se. Anche la Lupa Frascati potrà crearci delle difficoltà. Come sempre mi concentro su quello che dobbiamo fare noi ma tengo in considerazione le doti fisiche e le individualità dei nostri prossimi avversari».

Capitolo formazione: «Ho fiducia in Galletta che sostituirà Paglino (squalificato ndr) poi Onazi e Romano hanno qualche acciacco. Come al solito deciderò domani».