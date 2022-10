Casertana-Lupa Frascati 0-1, decide un gol di Frosali

La Casertana si infrange sul muro della Lupa Frascati e nella ripresa letteralmente evapora. I laziali vincono 1-0 al Pinto grazie a una puntuale organizzazione di gioco e a una grinta fuori dal comune.

Parlato ripropone il 4-3-3, Martinelli gli risponde con un abbottonato 4-5-1 con due linee strette e nutrite a ridosso della propria area. I falchetti partono bene, giusto l'approccio, ma l'arcigna difesa ospite concede molto poco. Ci vuole un calcio di punizione di Tringali al 12’ per costringere Casagrande alla prima parata. Poco dopo ci prova Casoli a colpo sicuro ma il portiere ospite risponde puntualmente. Alla prima occasione passa, invece, la Lupa Frascati: calcio d'angolo, Frosali lasciato solissimo sul secondo palo appoggia di piede alle spalle di Prisco.

La Casertana reagisce ma deve affidarsi conclusioni da fuori area poco pericolose con Turchetta e Bollino. Prima della pausa, però, è la squadra ospite a rendersi pericolosa con D'Angelo. Nella ripresa Parlato manda in campo a Ferrari e passa al 4-4-2: la partita dei falchetti praticamente finisce qui. La squadra si allunga, è spaesata, non ha punti di riferimento e incappa pure nella gioranta storta dei suoi talenti Turchetta e Bollino. La Lupa Frascati è invece, organizzata e sincronica come un orologgio. E alla fine il punteggio sta pure stretto ai laziali che in contropiede costringono Prisco a tre superbi interventi (due volte Sabatini e una su Ferraro).

Dopo due vittorie consecutive i falchetti tornano a perdere, per la prima volta in casa. È già tempo di approfondite riflessioni.