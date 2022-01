Casertana, Maiuri: «Contro il Nola gara maschia, obiettivo invariato»

Girone di ritorno al via in serie D. La Casertana giocherà domani sul campo del Nola alle 14.30: "Sarà certamente una partita maschia - spiega il tecnico rossoblù Maiuri - un'altra guerra, non diversa da quella di San Giorgio a Cremano. Giocheremo su un campo piccolo, inevitabilmente ci saranno tante palle alte. Dunque, conterà più di ogni altra cosa la voglia di competere e vincere. Il nostro obiettivo, nonostante il distacco dal primato (11 punti ndr) resta invariato". Con Tufano infortunato, mancheranno anche Maresca (squalificato) ed il portiere Bovenzi: "Però - dice ancora Maiuri -l'emergenza sta rientrando. Al posto di Tufano potrei riconfermare Rossi: è un adattato nel ruolo di terzino destro ma ha fatto bene e si è allenato con grande attenzione".