Casertana, Maiuri e il Fasano: «Vogliamo riscattare la gara di Nola»

«Voglia di riscatto». Vincenzo Maiuri è consapevole che la sconfitta di Nola brucia e tanto. Ripartire subito contro il Fasano, avversario diretto nella rincorsa ai playoff, è l'obiettivo: «Veniamo da una brutta prestazione e contiamo di dimostrare di non essere quelli di domenica scorsa. Ben venga una partita difficile come quella di domani, contro un avversario forte, tra i più in forma del campionato».

L'arma per vincere: «Essere la vera Casertana - dice l'allenatore - quella che spesso, purtroppo non sempre, ha saputo vincere attraverso il gioco. Sappiamo di avere delle qualità, sfruttandole possiamo vincere».

Fuori ancora Tufano, Bovenzi e Chinappi, gli altri tutti a disposizione: «Ben venga. Domani dobbiamo centrare i tre punti - conclude Maiuri - per risollevare un po' il morale, a pezzi dopo la pessima prestazione di Nola».