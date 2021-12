Casertana, Maiuri: con il Molfetta dobbiamo tirare fuori l'orgoglio

«Contro il Molfetta dobbiamo tirare fuori l'orgoglio». La sconfitta della Casertana a Rotonda brucia ancora e Maiuri, in vista della gara di domani col Molfetta, punta tutto sul carattere dei suoi calciatori: «Domani voglio una squadra decisa, cattiva, carica, che sappia soffrire e reagire al momento difficile sul piano dei risultati. Nelle ultime tre gare - spiega il mister - le prestazioni ci sono state ed anche a Rotonda meritavamo di vincere. Purtroppo conta il risultato e abbiamo perso però questa squadra si è sempre impegnata, ci tiene all'obiettivo, soffre. Alcuni, come Rainone domenica, si sacrificano, giocano sul dolore. I ragazzi hanno sempre lottato, non meritano di vivere questo momento. Contro il Molfetta, domani, dobbiamo evitare gli errori di sempre e sfruttare le nostre qualità che sono quelle di una buona squadra». Ieri il primo sussulto di mercato. L'ingaggio dell'ex Messina Addessi regala una alternativa in più all'attacco ma è in difesa che la Casertana è più corta numericamente: «Sono sfumate due trattative per ragioni di tempistica ma faremo certamente qualcosa» ha spiegato concludendo Maiuri.