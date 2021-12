Casertana, Maiuri: «A Rotonda i tre punti sono fondamentali»

«Tre punti per noi fondamentali». La rincorsa al vertice è in salita e la gara di Rotonda, per la Casertana, può essere il crocevia della stagione: «Al netto della penalizzazione - spiega il tecnico Maiuri alla vigilia della sfida - i nostri prossimi avversari hanno una classifica importante. Si giocherà su un campo ridotto e questo rende tutto più difficile. Dovremo giocare una grande partita, attenta e dovremo essere bravi a sfruttare la profondità quando ne avremo l'occasione». Punto infortunati: «Rainone e Vicente si sono allenati in gruppo e saranno della partita. Di Somma è fermo».

Poi sul mercato: «Rischio di sembrare ripetitivo, sono convinto - ha detto Maiuri - che a breve arriveranno i giocatori che servono per razionalizzare la rosa». Casi Covid a Cerignola: «Dispiace, spero non si fermi di nuovo tutto. Non tanto per il calcio quanto per tutti in generale».