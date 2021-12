Casertana, Maiuri: «Con il Sorrento dobbiamo tornare alla vittoria»

Vincere senza se e senza ma. Maiuri vuole i tre punti, sempre, ed in particolar modo domani contro il Sorrento, per riprendere la corsa dopo tre sconfitte consecutive: "A Francavilla, mercoledì scorso, la squadra ha disputato un'ottima gara denotando segnali di ripresa dopo le due prestazioni precedenti. Ora dobbiamo tornare alla vittoria. Senza farci prendere dall'ansia e dalla fretta, però, perchè altrimenti rischiamo di sbagliare". Tornano Maresca e Favetta dalla squalifica, Felleca recupera dall'infortunio ma le assenze sono ancora pesanti: "Rainone, Sansone e Tufano non hanno ancora recuperato - spiega l'allenatore - ma abbiamo una squadra forte, anche in difesa dove le assenze sono più pesanti, ed alla fine schiereremo una formazione assolutamente in grado di vincere". In attesa dei rinforzi: "Ne ho parlato con la società, sappiamo cosa fare e sono sicuro - ha concluso Maiuri - che la settimana prossima arriverà qualcuno in grado di darci una mano".