Casertana-Mariglianese, Feola: «Ora serve continuità di risultati»

«La vittoria con la Mariglianese è d'obbligo, altrimenti buttiamo al vento la grande prestazione di Bitonto». Vincenzo Feola ne è convinto, la partita di domani (ore 15) servirà alla Casertana per confermare di aver superato i suoi problemi: «Lo dico da sempre. La mia squadra ha dei valori ma anche dei limiti che si possono superare solo con il lavoro. La Mariglianese è squadra quadrata, ben allenata e con delle individualità. Dobbiamo affrontarli come se fossero primi in classifica. Solo così potremo confermare i progressi fatti finora». Poi sulle condizioni degli infortunati: «Credo proprio che Diaz sia recuperato. Mancheranno Addessi, Tufano e Criscuolo».