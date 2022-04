Casertana-Mariglianese 1-3, figuraccia rossoblù al Pinto

Come all'andata: dopo la grande vittoria sul Bitonto, il tonfo contro la Mariglianese. Ennesimo passo del gambero nella stagione della Casertana che al Pinto, contro un avversario invischiato nella lotta per non retrocedere, non riesce ad imporre il proprio gioco ed è da bocciare in fase difensiva.

Eppure la partita si mette bene per i falchetti che pur senza strafare passano al 14’ con Vacca bravo di testa a deviare in rete un angolo di Mansour. La Mariglianese però, non è per nulla arrendevole e si rende pericolosa con Rimoli che sfiora il palo come Felleca al 21’ con un tiro a giro. Dopo poco la Casertana perde Rainone per infortunio e la difesa ne risente. Dentro Salto che in coppia con Colacicchi si imbambola nel rimirare un pallone vagante in area: Aracri di prima lo scarica in porta con Carotenuto che si tuffa in ritardo guardando il pallone insaccarsi, 1-1 al 30’. La Casertana accusa il colpo e si sfilaccia, la Mariglianese non rischa e fino al riposo non accade più nulla.

Pronti via nella ripresa i falchetti cercano subito il nuovo vantaggio: Nicolau, subentrato ad un impalpabile Maresca, spreca di testa su cross di Munoz. Gli ospiti si limitano ad attendere il momento propizio che arriva puntuale al 14’: lancio lungo, Esposito viene marcato approssimativamente da Salto e libera al cross Rimoli. Palla radente in area e Marzano anticipa due avversari e fa due a uno. Feola manda dentro anche Diaz, gioca addirittura con cinque attaccanti, la Mariglianese resta in dieci al 20’ per l'espulsione di Palumbo ma non corre rischi ed anzi triplica al 32’: Feola in anticipo su Esposito gli regala la palla con un incommentabile tocco di testa. L'attaccante (ex della partita) scodella per Arcuri che con un bel tiro a giro fa 3-1. Nel recupero una traversa di Kosovan non diminuisce l'entità del tonfo della Casertana.