Clima disteso, volti sorridenti ma sullo sfondo ancora quel meno sette in classifica che rende tutto più complicato. «Non ci penso ha detto mister Cangelosi come non ci pensavo quando dopo la sconfitta di Pagani eravamo a meno 13 dalla vetta. Penso alla prossima partita, sabato, sul campo della Lupa Frascati. Quella è l'unica che conta». La vittoria sul Monterotondo e i risultati degli altri campi hanno di molto migliorato la classifica della Casertana.

Al mister però, interessa la crescita nel gioco: «Tutto il merito è dei ragazzi che si impegnano e mi seguono. Io mi sono limitato a dargli delle idee semplici». Però due partite senza subire gol i falchetti non le facevano da tempo: «Stiamo crescendo in attenzione spiega Cangelosi tutto lì. Io ho trovato un gruppo di calciatori importanti, loro ce la stanno mettendo tutta, Oggi abbiamo vinto nonostante le molte defezioni. In alcuni ruoli eravamo contati, in altri in emergenza anche di condizione. Abbiamo deciso di gestire la pressione alta perché altrimenti non saremmo arrivati a fine partita».

Buone risposte dalle alternative. Matese, che ha giocato al posto di Manzo, ha disputato nel delicato ruolo di regista una prestazione sopra le righe: «Ho sempre detto che sto cercando di dare certezze alla squadra. Ci sono delle gerarchie nella formazione iniziale spiega Cangelosi però è evidente che mi fa piacere se i ragazzi mi mettono in difficoltà». Provato anche Turchetta da prima punta nel finale e Cugnata da mezzo sinistro: «È un esperimento quello di Cugnata ha detto il mister dettato dalla necessità del momento. In allenamento, però, proviamo anche posizioni alternative e quindi sapevo che era in grado di ricoprire quel ruolo».



«Pensiamo solo alla prossima partita». È l'idea comune di Bollino e Soprano che insieme alla squadra, sognano senza dirlo una clamorosa rimonta: «Al primo posto non ci pensiamo. Sappiamo che sabato a Frascati dobbiamo vincere. Pensiamo a divertirci li». Bollino ha lo sguardo sornione, non lo dice ma ci crede: «A luglio il presidente ha costruito una squadra in grado di vincere il campionato. Ora siamo a febbraio e di questi tempi non ho mai visto nessuno festeggiare il primo posto. I conti li faremo a maggio». Però, proprio perché la qualità della rosa non è in discussione, quel meno sette fa rabbia: «Ed è giusto così. Però due settimane fa i punti da recuperare erano 13. Non ci resta che guardare di partita in partita». «Quando sono arrivato qui ha detto Soprano (ingaggiato a dicembre ndr) e ho iniziato a lavorare con i compagni, non riuscivo a spiegarmi come mai questa squadra non fosse prima in classifica. Siamo convinti delle nostre qualità». «E non abbiamo mai avuto dubbio di averne gli ha fatto eco Bollino anche nei momenti di maggiore difficoltà. Tanti punti li abbiamo regalati ma ora non è tempo di guardare al passato. I conti bisogna farli alla fine».



«La Casertana dice l'allenatore del Monterotondo Paris è una delle squadre più forti di tutti e nove i gironi della serie D. Sono molto arrabbiato con i miei ragazzi. Di perdere a Caserta può capitare ma la prestazione non deve mai mancare. Siamo una piccola realtà e dobbiamo dare sempre il massimo per fare punti. Se i ragazzi credono di essere già salvi si sbagliano di grosso. In questo campionato tutti possono vincere con tutti». Poi sulla lotta al vertice: «Il distacco dei falchetti è ampio ha detto Paris ma tutto può ancora succedere. Di certo, la Casertana non può più sbagliare».