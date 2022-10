Casertana, mister Parlato a rischio: «L'unica strada è il lavoro. Ci credo»

La sconfitta di domenica scorsa contro la Lupa Frascati ha lasciato pesanti strascichi in casa Casertana. In settimana la dirigenza ha contattato Zeman e Campilongo per sostituire mister Parlato ma non se n'è fatto nulla. Il tecnico è rimasto in sella ma domani, a Pomezia, si gioca anche la panchina. "Dispiace, soprattutto perchè finora non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. E' normale, nel calcio, finire in discussione. L'unica strada d'uscita che conosco è il mio lavoro nel quale credo fortemente". Doppio esame, domani, dunque, per la squadra e per il suo allenatore: "Abbiamo preparato bene la partita, Onazi torna a disposizione e Guida ha messo minuti nelle gambe. Dobbiamo migliorare gli errori ed arcivhiare in fretta il passo indietro fatto contro il Monterotondo. Ci aspetta una partita difficile come tutte - ha detto il tecnico della Casertana - ma confido nella prova dei singoli e nella prestazione di squadra". La gara si giocherà a porte chiuse: "E' evidente che per noi è uno svantaggio. In questi casi immagino di avere trecento tifosi al seguito e vado avanti. Ho cercato di trasmetterlo anche ai ragazzi".