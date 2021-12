Per la Casertana è notte fonda, al Pinto vince anche il Molfetta

Quattro gol in casa. Il Molfetta passa e per la Casertana è notte fonda. I falchetti partono fortissimo, sfiorano il gol al 5' con D'Ottavi e lo trovano un minuto dopo con Vincente che da fuori trova il destro decisivo. La difesa però scricchiola sin dall'inizio e concede due grandi occasioni (1' e 9') agli ospiti. Tutto mascherato dal raddoppio di Mansour che al 14', splendidamente servito da Favetta, segna di tacco in splendido stile.

Sembra tutto fatto ma le lacune numeriche e fisiche dei difensori rossoblù si materializzano al 21' con estrema concretezza: errore in mediana, Genchi parte in contropiede solitario Di Somma e Panbianchi si infortunano nel rincorrerlo e lui fredda Bovenzi. La Casertana resta senza centrali difensivi perchè in panchina non ce ne sono, Feola e Monti si adattano al ruolo ma al 30' proprio Monti sbaglia un facile disimpegno e Gjonaj ne approfitta pareggiando. La reazione dei falchetti c'è, Favetta e compagni creano pericoli quando si spingono in avanti ma quasi ogni affondo del Molfetta è un gol. E così al 45' è già 3-2: ancora Genchi ancora in contropiede ancora a tu per tu con Bovenzi.

Nella ripresa pronti via la Casertana prova con Vacca, va vicinissimo al pari con Maresca che spedisce al lato di testa da ottima posizione ma poi cede defintivamente. Ancora contropiede ancora Gjonaj e al 28', sul 4-2 la gara è praticamente finita. Nel finale contestazione dei pochi tifosi al Pinto. La rincorsa al primato è ora in ripidissima salita.