Casertana-Monterotondo 2-0, falchetti promossi e su in classifica

La Casertana vince e convice contro il Real Monterotondo Scalo. Continua la crescita dei falchetti che dall'arrivo di Cangelosi hanno conquistato 13 punti in sei partite e ridotto a 7 il margine di distacco dalla vetta. Corti, compatti e propositivi sugli esterni i padroni di casa mettono subito sotto l'avversario al Pinto e passano già al 15' con Tringali che, sugli sviluppi di un corner, riceve al limite, sfonda in percussione, entra in area e spara un gran sinistro sotto la traversa.

La reazione ospite sta tutta in un colpo di testa di Di Vico, pericoloso, da calcio d'angolo. Per il resto il dominio territoriale della Casertana è netto e prima del riposo arriva anche il raddoppio. Splendida combinazione ad un tocco sulla sinistra che libera Turchetta al cross, la palla arriva a Bollino in area, l'attaccante salta l'avversario che lo atterra: rigore netto che lo stesso Bollino trasforma per il 2-0 al 43'. In avvio di ripresa la Casertana è addirittura spettacolare e costruisce tre buone occasioni nei primi 10'.

ll terzo gol però non arriva ed i padroni di casa si limitano a gestire. Cangelosi ne approfitta per sperimentare: Cugnata gioca mezz'ala e Truchetta centravanti. La squadra resta ordinata, il Monterotondo non trova il modo di rendersi pericoloso, salvo nel recupero quando Fontana impegna Prisco di testa. La partita va in archivio sul 2-0. Domenica a Frascati la Casertana dovrà dimostrare di essere definitivamente guarita.