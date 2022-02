Casertana, primo squillo di Feola Nardò battuto 3-0, 2 gol di Favetta

Mister Feola aveva previsto che col Nardò sarebbe stata una grande partita e così è stato. La Casertana torna a vincere al Pinto, regola 3-0 i pugliesi e tira un sospiro di sollievo. La squadra è ancora un malato convalescente, la difesa in attesa dei centrali Rainone (rientrato a 10' dalla fine) e Di Somma va ancora regolata, ma davanti le cose funzionano a meraviglia e la crescita è costante. I padroni di casa dominano la prima fase di gioco, passano in vantaggio con Favetta (19') bravo a sfruttare uno svarione del portiere avversario e raddoppiano con Vacca, perentorio di testa su cross al bacio di Munoz (35').

Prima e dopo atre nitide occasioni sempre con Favetta e poi con Addessi (traversa su punizione). Due a zero al riposo ma non è tutto oro quello che luccica perchè il Nardò ogni volta che affonda si rende pericoloso, reclama un rigore e ad inizio ripresa sale di intensità. Primo squillo al 13' con Mariano e un minuto dopo con Mancarella che costringe Salto al salvataggio sulla linea. La Casertana non soffre, traballa ma in contropiede è pericolosa. Addessi si intestardisce nel dribbling e spreca una buona occasione, Favetta, invece, al 23' è più lucido e dopo una corsa di 40 metri in campo aperto salta due volte l'avversario a fa 3-0 (12esima rete in campionato).

La gara finisce con qualche altro sussulto di marca pugliese. Conta la vittoria: ora la Casertana deve dimostrare che effettivamente mancava solo quella per sbloccarsi.