Casertana-Nocerina, Feola carica: «Ripetiamo le ultime prestazioni»

«Anche a Cerignola abbiamo fatto bene». Alla vigilia del derby playoff contro la Nocerina, l'allenatore della Casertana Vincenzo Feola ancora non riesce a spiegarsi il pesante ko subìto dalla sua squadra domenica scorsa sul campo della capolista: «Difficile davvero commentare una sconfitta per 3-0, perchè la partita ha detto tutt'altra cosa. L'abbiamo rivista insieme con i ragazzi, volevo fargli notare le loro potenzialità. Una gara che abbiamo fatto noi, in cui siamo mancati nelle occasioni decisive sia in avanti che in difesa».

Sulla prestazione di Cerignola ed anche su quelle precedenti, Feola conta di fondare la rimonta della sua squadra: «Dobbiamo continuare su quella strada. Prestare maggiore attenzione in alcuni frangenti, ma i ragazzi sanno che stiamo facendo bene». Ora bisogna tornare alla vittoria nonostante le solite pesanti assenze: «Mancherà Munoz e speriamo di recuperare Monti. Però ci aspetta un derby e quelle partite sono sempre stimolanti. Sono fiducioso di portare a casa il risultato», conclude Feola.