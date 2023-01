Servono anche i gol degli esterni. Il dibattito sulle sfortune della Casertana in questa stagione si è spesso concentrato sugli strafalcioni difensivi che sono costati una decina di punti e tanti gol subiti. E' un problema che certamente va risolto, insieme però, alla vena realizzativa degli attaccanti di fascia.

In rosa, al momento, la Casertana ne ha quattro e tutti di altissima qualità. Di questi, Taurino e Liurni sono arrivati da poco (rispettivamente due e tre presenze) mentre Bollino e Turchetta sono in rossoblù da inizio stagione. Ebbene, il loro contributo in zona gol è stato nettamente inferiore rispetto alle aspettative. Tre reti e due assist per Bollino, due reti e quattro assist per Turchetta: troppo poco per due calciatori che, per qualità, curriculum ed esperienza lasciavano immaginare una stagione da doppia cifra in almeno una delle due statistiche. Vero anche che raramente i due sono stati messi in condizione di giocare nel ruolo che prediligono.

Entrambi sono ali pure che amano giocare a piede invertito, abili nel dribbling a rientrare e nel tiro in porta. Con Parlato prima e Panarelli poi, invece, spesso hanno giocato in posizione centrale o troppo lontani dalla porta, gravati da compiti difensivi (segnatamente Turchetta durante la gestione del tecnico tarantino) che richiedono un dispendio di energie tale da sottrarre alle lucidità in zona gol. Inoltre anche dei problemi fisici ne hanno inficiato lo stato di forma. Ora, aiutati da Liurni e Taurino, hanno l'occasione di riscattarsi. Nel 4-3-3 di Cangelosi, infatti, proprio gli esterni di attacco rappresentano una delle chiavi del gioco offensivo. A Turchetta e Bollino il compito di dimostrare di essere ancora i calciatori che tutti conoscevano.



Nonostante il rendimento incostante degli esterni quello della Casertana resta uno dei migliori attacchi del girone. Il terzo per la precisione, con 28 reti, alle spalle dell'Ogliastra (30) e di Sorrento, Monterotondo e Palmese (29). Merito soprattutto del rendimento dei centravanti: in tre hanno indossato la casacca rossoblù nel corso del campionato e in totale hanno realizzato ben 15 gol (più della metà del totale). Due il giovane Guida che considerato un infortunio ad inizio stagione e i minuti giocati sta tenendo una buona media, cinque Favetta che è partito alla volta di Brindisi e otto Ferrari. L'attaccante di Modena è stato scelto per fare il titolare e sta ripagando la fiducia dello staff: nelle ultime sette partite è andato a segno sei volte (a secco solo a Palma Campania) e si appresta a guidare l'attacco della Casertana nel finale di stagione: Ferrari è la certezza dell'attacco casertano. Se i falchetti vogliono giocare un grande girone di ritorno, però, lui da solo non basta. In zona gol, oltre agli esterni, si aspetta il contributo di difensori (finora nessuno a segno) e centrocampisti che possono certamente aumentare la loro quota reti (soprattutto Vacca che finora ha segnato solo tre volte). Molto dipende dalla loro capacità di calarsi nella nuova mentalità tattica di mister Cangelosi.



Accantonate le fatiche di martedì, ieri la squadra si è concentrata su temi tecnici e di organizzazione di gioco. Pallone protagonista della doppia seduta di lavoro in cui il tecnico ha indicato alla squadra movimenti ed atteggiamento. Domenica contro l'Ilvamaddalena la squadra dovrà mostrare un indice di apprendimento degli schemi e delle idee di Cangelosi ben più alto rispetto a quello fatto vedere a Nola. La prestazione contro i bianconeri ha convinto solo per il risultato: bisogna necessariamente alzare il livello in fretta, costruire più palle gol e concederne meno. Di tempo ce n'è poco perché tra due domeniche a Pagani si decide il campionato dei falchetti e perché già tra quattro giorni al Pinto contro i sardi non si può fallire.