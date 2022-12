Casertana, nuova svolta tecnica via Panarelli, arriva Cangelosi

Dopo aver esonerato Gigi Panarelli, la Casertana ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra al palermitano Vincenzo Cangelosi. Lo storico secondo di Zeman sceglie dunque i falchetti per la sua prima esperienza da allenatore responsabile. Con lui, come vice, l'ex serie A Babù, l'allenatore dei portieri Domenico Botticella e il preparatore atletico Raffaele Santoriello. Il presidente D'Agostino (in foto) e il diesse Degli Esposti hanno deciso di affidare a Cangelosi l'arduo compito di risollevare la stagione della Casertana che, partita con l'obiettivo promozione, è ora a centroclassifica, attardata di 11 punti dalla vetta.