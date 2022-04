Casertana, la lunga attesa è finita: al via la gara per il nuovo stadio Pinto

Il bando per la demolizione e ricostruzione dello stadio Pinto è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Caserta. Via alla gara d'appalto da 51 milioni di euro che porterà alla realizzazione dell'impianto sportivo di ultima generazione progettato dall'Aurora Immobiliare in società con il presidente della Casertana D'Agostino. Uno stadio da 12mila posti, tutti coperti, che sostituirà l'attuale impianto al centro della città. Prevista anche la realizzazione di un centro commerciale e di un parcheggio interrato di due piani. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 9 giugno. Per la città un traguardo eccezionale.