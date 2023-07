La Casertana si prepara per l'eventuale ripescaggio in C e chiude il primo colpo di mercato. I falchetti hanno ingaggiato a titolo definitivo il promettente terzino destro Stefano Paglino che l'anno scorso era in rossoblù in prestito dal Novara. Il classe 2003, tra i talenti più puri a disposizione del club nella scorsa stagione, ha firmato un contratto triennale ed ora il suo cartellino è della Casertana. Un acquisto con lo sguardo rivolto al futuro. E, nonostante le speranze di tornare in C dalla porta di servizio siano poche, la società vuole farsi trovare pronta.

Ieri in prossimità dei cancelli del Pinto sono stati installati i beta fender necessari per formare il sistema di pre-filtraggio richiesto dalla Lega Pro. L'accorgimento di sicurezza deve essere certificato dalla Questura dopo la verifica degli ingegneri federali e la Casertana si è mossa con anticipo. Segno che in sede stanno lavorando ancora alla preparazione della domanda di ripescaggio perché il presidente D'Agostino non vuole lasciare nulla al caso nell'ipotesi in cui si aprisse la porta della C. Lunedì la revisione dell'ultima telecamera di videosorveglianza, poi anche quel dettaglio dell'ampio complesso di prescrizioni previste dai criteri infrastrutturali degli stadi per partecipare alla terza serie nazionale sarà a posto. Oggi si riunisce il Consiglio federale che, recepite le indicazioni della Covisoc, darà il via libera alle iscrizioni di 58 delle sessanta aventi diritto alla serie C.

Mancano il Pordenone che non ha presentato la domanda è sarà sostituito con la riammissione del Mantova ed il Siena la cui domanda è stata bocciata. Al vaglio del Consiglio anche i ricorsi di Reggina e Lecco contro il provvedimento di esclusione dalla serie B deciso dalla stessa Covisoc il 30 giugno scorso. Vicine alla zero le possibilità che la Figc smentisca il suo stesso organo di controllo. I posti utili al ripescaggio resteranno tre, poi via alla stagione degli ulteriori ricorsi che Reggina e Lecco possono presentare prima al Collegio di garanzia del Coni e poi alla giustizia amministrativa ordinaria (Tar e Consiglio di Stato). Sarà certamente una lunga querelle giudiziaria che, però, a partire da oggi, alla Casertana non interesserà. Le decisioni del Consiglio federale aprono la strada dei ripescaggi che una volta disposti non potranno essere annullati da successive pronunce giudiziarie. I posti spetteranno all'Atalanta under 23, poi ad una squadra di D (la Pianese è in vantaggio sui falchetti) e poi ad un di C.

Intanto è stata posticipata al 10 luglio l'apertura dei tesseramenti per i calciatori dilettanti. Lo ha reso noto la stessa Lega spiegando che: «Sono ancora in atto importanti attività di implementazione del Portale Società Lnd». Cinque giorni di ritardo rispetto alle previsioni per dare ufficialmente il via al calcio mercato in serie D. Poco male per la Casertana e per gli altri club che stanno già operando da settimane per imbastire le trattative con i giocatori e che potranno depositare i contratti già chiusi (come quello di Paglino) a partire da lunedì. Nelle ultime ore il direttore sportivo dei falchetti Degli Esposti ha messo nel mirino due nuovi calciatori. Si tratta del difensore Francesco Viscomi e del centrocampista Nicola Malaccari.

Viscomi è un centrale classe '91 che nello scorso campionato ha giocato in Toscana con la maglia della Pistoiese disputando anche i playoff. Alto quasi un metro e novanta risponde all'identikit del difensore giusto per la Casertana che vuole dotarsi di centimetri e chili in più rispetto alla media della scorsa stagione. In passato Viscomi ha giocato anche con le maglie di Cavese, Cesena e Foggia. Malaccari, invece, è reduce dalla vittoria del campionato di serie D (nel girone H) con la maglia del Brindisi: 26 le presenze del 31enne centrocampista che ha giocato da titolare in 21 occasioni realizzando anche un gol e due assist. Il calciatore sembrerebbe rappresentare un'alternativa a Manzo nel caso in cui quest'ultimo non dovesse trovare l'accordo per la permanenza in rossoblù.