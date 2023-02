Mano pesante del Giudice sportivo su Stefano Paglino della Casertana. Il terzino destro è stato squalificato per quattro giornate: «Per aver, al termine della gara, sputato al volto di un calciatore avversario - si legge nella motivazione della squalifica - tale condotta ingenerava un principio di rissa tra i tesserati di entrambe le società».

Fermato per quattro giornate anche Francesco Loi, l'allenatore dell'Ogliastra, perché: «Allontanato per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva con violenza la propria panchina con un pugno e, nell'abbandonare si legge nella motivazione - il terreno di gioco sbatteva con veemenza un cancello. Infine, al termine della gara reiterava le proteste nei confronti del direttore di gara in segno di protesta». E' il risultato del turbolento finale della gara di domenica scorsa, vinta dai falchetti a Tertenia per due a zero. Dal punto di vista tecnico, una bella tegola per mister Cangelosi che per un mese dovrà fare a meno di Paglino, terzino destro sul quale stava puntando forte soprattutto per le sue doti in fase di spinta. La Casertana, in ogni caso, sta valutando il ricorso onde ottenere la riduzione della squalifica, anche perché il giovane calciatore, avrebbe negato le accuse dell'arbitro. Fermato, invece, come previsto, il difensore centrale Sabatino che, raggiunta la somma bonus di cinque ammonizioni, dovrà star fermo per la prossima giornata di campionato.



Tradotto, contro il Real Monterotondo mister Cangelosi dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa. Perché alle squalifiche di Sabatino e Paglino si aggiunge lo stato di forma preoccupante di capitan Rainone. Il centrale non si è quasi allenato la scorsa settimana e ieri, alla ripresa, ha svolto solo lavoro differenziato. Per nulla una sentenza circa la sua disponibilità per domenica prossima, anche perché il martedì non è giorno destinato al lavoro pieno per tutti. Però le condizioni di Rainone sono monitorate attentamente. Senza di lui mister Cangelosi avrà a disposizione un solo difensore centrale di ruolo e cioè e Soprano. E sarebbe un vero peccato: in quella zona di campo il club ha ceduto Dionisi ed il giovane Darini ma non si è dotato di un quarto difensore ingaggiando il solo Soprano, appunto, dal Trapani. Un rischio grosso da correre in vista di un girone di ritorno che doveva essere perfetto. Ed invece, in caso di mancato recupero di Rainone, già domenica il tecnico dovrà adattare un calciatore nel ruolo nevralgico della retroguardia. Vacca probabilmente, perché lo stesso allenatore lo definì unico centrocampista in rosa con caratteristiche difensive. Magari il tecnico avrà ragione ma è chiaro che si spera di riuscire a mettere il capitano in condizione di occupare il suo posto al fianco di Soprano.



Fatta eccezione per gli inciampi di squalifiche ed infortuni, la Casertana è in salute. La cura Cangelosi sta funzionando ed ha dato frutti in quattro partite su cinque da gennaio ad oggi. L'unica parzialmente steccata è stata quella casalinga contro il Cassino: per il resto, anche in occasione della sconfitta di Pagani, i falchetti hanno denotato maggiore solidità difensiva ed in generale una buona efficacia. Dieci punti in cinque gare, di cui tre in trasferta, con la guida del nuovo tecnico sono la conferma che la Casertana sta risolvendo i suoi problemi. Prossimo esame da non fallire, domenica contro il Monterotondo. Del resto il bonus errori la squadra l'ha già ampiamente superato: ora non resta che fare un grande finale di stagione per centrare un buon piazzamento playoff.