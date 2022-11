Cambiano l'allenatore, lo schieramento, in parte anche gli interpreti ma non il risultato. Il pareggio della Casertana sul campo dell'Artena fa il paio con quello di dieci giorni fa in casa a Tivoli. Due partite analoghe, accomunate dalla imponente mole di occasioni da rete creata dai falchetti e dalla poca precisione in fase realizzativa con l'aggiunta di un bel pizzico di sfortuna che si è concretizzata in tre traverse e due rigori dubbi a favore non ravvisati dal direttore di gara. Unica differenza, non da poco, la porta inviolata.

È capitato ad Artena per la terza volta nel corso del campionato (le altre due in trasferta alla Maddalena ed in casa con l'Ogliastra) ed è un dato positivo considerato lo schieramento ultra offensivo adottato dal nuovo mister Panarelli. In questo la squadra ha mostrato segnali di ripresa, evitando quelle marchiane distrazioni che in precedenza tanto sono costate. Il segnale del tecnico che ha sostituito Parlato è stato chiaro, lanciato sin dalla scelta della formazione: bando alla prudenza, l'obiettivo è la vittoria ma in fase difensiva serve concentrazione. La squadra ha risposto in tutto salvo che nella cattiveria in zona gol. Quattro attaccanti in campo contemporaneamente, dal primo minuto, la Casertana non li aveva mai schierati: e se è vero, come del resto dimostra la gara di Artena, che non sempre il numero dei giocatori offensivi in campo è direttamente proporzionale ai gol segnati, è vero anche che con la scelta del 4-2-3-1 Panarelli ha tradotto in fatti quanto annunciato con le dichiarazioni. La squadra deve sempre provare a vincere.

La strada è quella giusta, in continuità con quella della gara contro il Tivoli quando alla guida c'era ancora Parlato, con un accento ancor più marcato sullo spirito arrembante con cui i falchetti devono affrontare le gare.

Panarelli ha in mente un solo obiettivo, partita dopo partita, ed è la vittoria, a costo anche di lasciare da parte, in qualche momento, quella parola equilibrio che ultimamente domina il vocabolario della tattica calcistica. Con la considerazione in più che, nonostante le critiche spesso ingenerose di quest'avvio di campionato, i difensori centrali della Casertana offrono ampie garanzie. Resta il problema del gol che nelle ultime due gare si è palesato in maniera evidente, viste le numerose occasioni da rete che i falchetti hanno fallito. Però nella scorsa stagione, in campionato, Favetta ha segnato 18 gol, Bollino ne ha segnati 11, Ferrari 10, Vacca 8 e via dicendo: non avranno certo dimenticato, tutti insieme, come si fa a segnare. Sul punto, dunque, c'è da essere fiduciosi perché nella rosa, di reti a disposizione, Panarelli ne ha davvero tante. Pazienza insomma, quella serve, con fiducia nella strada finalmente imboccata dalla squadra che, finalmente, produce gioco offensivo con continuità ed in abbondanza e che magari, continuerà ad avere un rendimento difensivo soddisfacente.

Senza ansia ma neppure con rilassatezza, però, perché il Sorrento è ancora a più sette e perché il mese di novembre, che prelude all'apertura del calcio mercato che in D spesso cambia la geografia del campionato, propone alla Casertana tre partite in cui è necessario (e possibile) centrare il filotto. Domenica (calcio d'inizio anticipato alle 14) arriverà al Pinto l'Arzachena, poi sempre a Caserta l'Atletico Uri e, infine, lo scontro diretto con la capolista Sorrento in trasferta. Tre vittorie riporterebbero i falchetti in quota primato: al contrario la rincorsa alla C diventerebbe una ripidissima salita. Il momento chiave della stagione è già arrivato: la squadra ha sette giorni per trasformarsi da crisalide in farfalla.