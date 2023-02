Casertana-Pomezia 2-0: Tringali e Casoli in gol

Un primo tempo da favola, un secondo in totale controllo. La Casertana regola il fanalino di coda Pomezia, conquista la quarta vittoria consecutiva e mantiene ancora imbattuta la propria porta. Ormai il dato è assodato: Cangelosi ha curato i falchetti che ora si preparano ad un finale di stagione esaltante, con le dita incrociate in attesa di eventuali scivoloni di Sorrento e Paganese (che oggi non ci sono stati).

Contro il Pomezia la Casertana parte fortissimo: le idee sono chiare, il gioco fluido, spesso spettacolare e le occasioni fioccano. Ferrari, Turchetta, Sena e Casoli sfiorano il gol in 20' minuti. Il vantaggio dei falchetti arriva a ridosso della mezz'ora sull'asse under Galletta-Tringali: cross a rientrare del primo, conclusione decisiva da centro area del secondo 1-0. La Casertana non si ferma, non rischia quasi nulla e prima del riposo chiude la gara. Azione bellissima: Turchetta ruba palla e la passa a Ferrari sulla trequarti. Il centravanti scarica di prima per Bollino che serve Casoli in area, diagonale da posizione decentrata e 2-0 al 40'.

Nella ripresa i padroni di casa, da squadra matura, controllano senza rischiare quasi nulla, sfiorano il gol con Turchetta, Casoli e Liurni e concedono un bel tiro a Nanni che si spegne fuori. Finisce 2-0, mentre la Paganese e il Sorrento vincono le rispettive gare. Alla Casertana non resta che continuare così.