La Casertana non è ancora perfetta ma stavolta mister Cangelosi è soddisfatto. La vittoria contro il Pomezia è diversa per prestazione e sviluppo, rispetto a quella di domenica scorsa contro la Lupa Frascati che, invece, aveva fatto storcere il naso al mister:

«Nel primo tempo siamo andati molto vicino all'idea di squadra che ho. Ho visto la Casertana che dovrebbe andare sempre in campo. Sapevo allo stesso tempo che i ragazzi non potevano conservare quella intensità per tutti i novanta minuti. So cosa dobbiamo fare per migliorare sul piano atletico, ma ci serve ancora tempo. Nel frattempo lavoriamo per crescere anche da questo punto di vista».

Ogni partita è fonte di spunti per migliorare: «Forse ci siamo un po' specchiati nella ripresa. Soprattutto serve maggiore concretezza in fase offensiva. Segniamo ancora poco spiega Cangelosi per la mole di gioco che costruiamo se proprio devo rimproverare qualcosa ai ragazzi». Quattro vittorie consecutive, altrettante partite senza subire gol, la Casertana è sulla strada giusta ma il distacco dalla vetta della classifica resta invariato: sette punti da recuperare.

«Non ci penso affatto dice il mister così come non ci ho mai pensato. Quello che accade altrove non sposta il nostro obiettivo che è sempre stato quello di vincere ogni partita». Resta il rammarico per il ritardo con cui è avvenuta la rinascita della Casertana ed è inevitabile immaginare cosa sarebbe accaduto se Cangelosi fosse arrivato prima alla guida dei falchetti: «Con i se e con i ma non si fa la storia dice serafico l'allenatore quello che è accaduto prima del mio arrivo non lo so e neppure mi permetto di giudicarlo». E se non dovesse andare come i tifosi si auspicano, il lavoro di quest'anno sarà utile per il prossimo: "Penso solo alla partita con il Tivoli" conclude il mister.



La mentalità di Cangelosi è quella della squadra. Anche Tringali e Manzo lo sottolineano. Il centrocampista calabrese è al secondo gol consecutivo in casa. «Fa piacere dice Tringali ma soprattutto è importante la vittoria della squadra». Una squadra rinata rispetto a quella balbettante di Parlato prima e Panarelli dopo: «Ogni allenatore ha il suo punto di vista e fa le sue scelte. I risultati spiega Tringali dicono che adesso le cose vanno meglio. Di certo ora abbiamo maggiori certezze. Il mister Cangelosi ci lascia sereni, ci indica con chiarezza cosa fare in campo e così è tutto più semplice». Manzo che è arrivato a dicembre, si concentra sul momento attuale: «Se prendiamo in esame il solo girone di ritorno siamo primi in classifica. Non ci resta che continuare così e tirare le somme alla fine».



Nel frattempo, ormai conscia della sua forza e corroborata dai risultati, la squadra può lavorare al processo di crescita nel gioco e nella continuità: «È bello, ci divertiamo a giocare - dice Tringali e le vittorie ci aiutano a lavorare con maggiore serenità. All'inizio il problema era mentale, ora ci siamo sbloccati». E il dato traspare con chiarezza anche dalle parole di Manzo: «Abbiamo autostima, consapevolezza, così è tutto molto più semplice». Anche se i risultati degli altri campi non sono positivi per la Casertana: «Ce l'ha detto anche il presidente oggi. Non importa cosa fanno gli altri. L'importante è continuare così. La società ci sta vicino, non ci ha fatto mancare mai nulla e merita ogni soddisfazione». Restare agganciati al sogno di centrare una rimonta miracolosa è l'obiettivo della squadra.