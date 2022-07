Casertana-Pomezia, domani primo test: Parlato pronto a lanciare il tridente

Quattro-tre e molteplici soluzioni in attacco. Domani alle 16.30 a Roccaraso la Casertana disputerà la prima amichevole della stagione contro il Pomezia (Eccellenza) e c'è grande curiosità circa le scelte offensive del mister Carmine Parlato. L'assetto tattico della squadra che sta nascendo si fonda su due punti cardine: la difesa a quattro ed il centrocampo a tre. In avanti la duttilità degli attaccanti e le loro caratteristiche disomogenee suggeriscono molteplici alternative. Nicola Ferrari è l'unico centravanti puro. Ciro Favetta può giocare in quel ruolo ma anche da seconda punta o da trequartista. Così come Mauro Bollino e Gianluca Turchetta che possono essere impiegati da esterni o in appoggio ad un centravanti o al limite anche alle spalle di due punte. Ed ancora sono tutti da scoprire i giovani Angelo Guida ed Antonio Gazerro.

Le prove di questi giorni suggeriscono il tridente come modulo di base con un centravanti affiancato da due ali. Però il mister ha provato anche soluzioni col trequartista e le due punte ed anche con due suggeritori alle spalle dell'attaccante. Una duttilità offensiva che tornerà certamente utile nel corso della stagione. Nel contempo c'è curiosità nell'opportunità costituita dalla gara di domani di intravedere quello che probabilmente sarà l'assetto di base. In generale, indipendentemente dalle questioni tattiche, c'è estrema fiducia circa il rendimento di una squadra che sta crescendo anche nel gruppo.

Lo dimostrano le notizie che arrivano da Roccaraso. Il grande impegno negli allenamenti è punteggiato da momenti di ilarità e goliardia spesso con i più giovani protagonisti. Ieri come di consueto doppia seduta con una rinfrescante pioggia nel pomeriggio che ha accompagnato i test atletici. Tutti hanno lavorato in gruppo ad eccezione del solo Raffaele Vacca che sta svolgendo allenamenti specifici pur non avendo problemi importanti. In attesa dell'imminente annuncio dell'ingaggio del centrocampista Giacomo Casoli, mister Parlato ha a disposizione 22 calciatori: abbastanza per provare moduli e schemi. Gli altri arriveranno ad un ritmo meno sostenuto del solito anche perché ormai la rosa è quasi completa. Si cerca un centrale di sinistra, uno o altri due calciatori del 2004, un centrocampista e forse un altro attaccante esterno. Operazioni da chiudere senza fretta perché con la squadra quasi al completo l'occasione di porre su una torta già molto invitante la ciliegina più giusta è davvero ghiotta.

C'è attesa anche circa la composizione dei gironi di serie D. La Casertana dovrebbe essere inserita nel gruppo G insieme alle formazioni sarde e del Lazio. Ci vorrà ancora tempo per avere certezze. Ieri la Lega di C ha deciso di posticipare la composizione dei calendari alla prossima settimana, in attesa che il Tar si pronunci sui ricorsi di Campobasso e Teramo. La decisione si riflette anche sulla quarta serie perché, da quelle cause, dipendono retrocessioni o eventuali ripescaggi. Una vicenda che interessa da vicino anche la Casertana: in ballo per un ritorno in C dalla porta di servizio infatti, c'è anche l'ambiziosa Torres, la più blasonata delle formazioni sarde attualmente in organico in quarta serie. Un ripescaggio della società di Sassari (che al momento è altamente probabile) renderebbe ancor più allettante per i falchetti l'inserimento nel girone H. Ci sarà ancora da aspettare almeno una decina di giorni perché la Lnd non comporrà i raggruppamenti e di conseguenza i calendari fin quando non avrà certezze dalla serie C. Tempi che dunque si sono allungati ma che comunque, di sicuro, non incideranno sulla data di inizio dei campionati già fissata per il quattro di settembre.