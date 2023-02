È tempo di credere nel buon esito della rincorsa alla C. La Casertana lo sa e la società ha deciso di chiamare a raccolta i suoi tifosi. Troppo bassa la media di spettatori allo stadio in questo campionato: molto meno di mille persone a partita rappresentano il disinteresse della piazza: una «punizione» meritata per la squadra che nel girone di andata ha pesantemente disatteso le aspettative trionfali di inizio stagione. Aspettative che erano suffragate dai curricula di calciatori ed allenatore e che sono state tradite con prestazioni a tratti inaccettabili e con un pesante distacco dalla vetta. Però le cose sembrano cambiate: la cura Cangelosi sta funzionando.

La Casertana, se si guarda la classifica parziale da gennaio, è prima, viene da tre vittorie consecutive e da altrettante gare senza subire gol. Nello spazio di un pugno di settimane il distacco dalla vetta è passato da 13 a sette punti e la posizione in graduatoria dal sesto al terzo posto. Insomma, la crisalide sta diventando farfalla e, continuando così, il girone di ritorno della Casertana sarà come avrebbe dovuto essere quello di andata. Due mesi ad alto livello non possono ancora cancellare le delusioni di inizio campionato ma possono certamente alimentare l'entusiasmo dei tifosi. E allora, la società, consapevole di quanto importante per la squadra possa essere il Pinto quando è pieno, colorato e ribollente di passione, ha deciso di fissare prezzi di favore per la partita di domenica contro il Pomezia. Dieci euro il costo unico della tribuna, cinque per i biglietti dei distinti. Tocca alla tifoseria rossoblù rispondere presente. Perché la squadra è di tutti e perché la C è un bene troppo prezioso per accantonare così presto ogni speranza.





Molto del campionato si deciderà nelle prossime tre giornate. Moltissimo nel prossimo turno. È vero che i falchetti devono vincere tutte e dieci le gare che restano da qui alla fine del campionato. È altrettanto vero che alcune giornate sono più importanti delle altre perché si può ascoltare con fiducia la radiolina sperando in un passo falso delle capolista Sorrento e Paganese. Domenica prossima è una di quelle giornate. La Paganese sarà di scena sul non semplice campo dell'Ilvamaddalena. Il Sorrento ospiterà un Nola in zona di bassa classifica ma che negli ultimi turni ha dimostrato di essere squadra tignosa. E siccome le due battistrada tra tre giornate si scontreranno a Sorrento, per la Casertana vincere e rosicchiare qualche punto già domenica sarebbe fondamentale. C'è poco da fare, il disastroso girone d'andata costringe i falchetti a guardare gli altri risultati senza perdere di vista i propri. E nelle poche occasioni che restano, la speranza di ridurre il distacco dalla vetta non dev'essere disattesa.



Unitamente all'impegno che la squadra ha nei confronti della proprietà e della piazza di disputare uno straordinario girone di ritorno. La vittoria di Frascati, sofferta e conquistata costruendo un fortino davanti alla propria area di rigore, è un ulteriore step verso la perfezione che serve per centrare altre dieci vittorie consecutive. La capacità di non prendere sotto gamba l'impegno e l'avversario, l'ostacolo successivo. Il Pomezia arriverà al Pinto da ultimo in classifica, reduce da una sconfitta rotonda per 3-0. Il classico avversario da invitare a pensare a facili vittorie. Ma la Casertana deve aver imparato che nessuna partita è una passeggiata. E domenica è chiamata a dimostrarlo. Ieri doppia seduta di lavoro. Oggi partitella, domani altra doppia seduta di allenamento. Poi sarà già vigilia. Ed una di quelle vigilie un po' più attesa delle altre. Perché in città la tifoseria comincia a credere in quella rimonta che, per il momento, resta ancora un sogno.