Ormai, da qualche partita a questa parte il ritornello è sempre lo stesso. «Ah, se Cangelosi fosse arrivato prima». Ma ormai è inutile piangere sul latte versato e lo stesso tecnico siciliano nel post partita di domenica contro il Pomezia che ha fatto registrare il quarto successo consecutivo della Casertana, ha cercato di smorzare i rimpianti.

«Magari arrivavo a inizio campionato, perdevo le prime quattro e il presedente mi cacciava - ha detto scherzosamente lo storico ex secondo di Zeman -. Ormai non dipende più da noi. Il nostro compito è quello di vincere quante più partite possibile e vedere cosa succede. Nel frattempo, posso dire che questa squadra ha ancora davanti a se margini di miglioramento. Anche contro il Pomezia abbiamo fatto passi avanti».

Fatto sta, rammarico o non rammarico, che la Casertana in questo girone di ritorno ha ingranato ben altra marcia e i numeri parlano chiaro. In queste prime otto gare della fase discendente del campionato, infatti, la compagine guida la virtuale classifica parziale con una media che supera i due punti a partita. Nulla a che vedere con la pessima gestione tecnica di Carmine Parlato e, ancora di più, di Luigi Panarelli, gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossoblù nel girone d'andata. La Casertana ha rafforzato la sua posizione nella griglia play off portando a quattro i punti di vantaggio sulla quarta, la Lupa Frascati, e sei sulla quinta, il Cassino, e restando appaiati in terza posizione con la Palmese che in pieno recupero ha letteralmente afferrato per i capelli la vittoria a spese proprio del Cassino. In testa, però, non perdono colpi con Sorrento e Paganese che continuano a condividere la posizione di vertice e più passano le giornate e più si assottigliano le speranze di una clamorosa quanto miracolosa rimonta da parte della Casertana. Del resto, come accennato, lo stesso Cangelosi ha detto che ormai non dipende più dalla sua squadra, bensì dalle altre.



Intanto, la Casertana si gode l'ottimo momento di Salvatore Tringali. Il ventunenne centrocampista giunto la scorsa estate dal Lamezia, da oggetto quasi misterioso nelle due precedenti gestioni tecniche, si sta rivelando una sorta di valore aggiunto grazie ai suoi inserimenti offensivi tipici di una mezzala con cui è andato a bersaglio nelle ultime due partite casalinghe della Casertana. Proprio a centrocampo Cangelosi ha ormai mostrato di avere trovato la cosiddetta quadratura del cerchio con Manzo davanti alla difesa supportato da Casoli e, appunto, Tringali, guarda caso i due realizzatori del successo di domenica contro il Pomezia. Anche in avanti da due partite a questa parte Cangelosi pare abbia trovato il terzetto giusto, mentre in difesa i terzini dimostrano di sapersi intercambiare tra loro con Galletta e Cugnata bravi a sostituire in maniera efficacia, quando chiamati in causa, quelli che sulla carta sarebbero i titolari, ovvero Paglino e Sena. Soprano, infine, sembra calarsi sempre di più nei meccanismi difensivi con particolare riferimento al cuore della retroguardia rossoblù.

Oggi, intanto, ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Tivoli, gara dove la compagine rossoblù andrà chiaramente a caccia del pokerissimo. Da verificare le condizioni di Vacca. Il centrocampista ha saltato le ultime tre gare di campionato per noie a un ginocchio, ma si spera di recuperarlo per il match in terra laziale dove mancherà Paglino che sconterà l'ultimo dei quattro turni di squalifica rimediati in seguito al burrascoso post-partita contro la Sarrabus Ogliastra.