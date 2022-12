La Casertana torna nuovamente in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D con i falchetti oggi (inizio ore 14.30) impegnati in trasferta sul campo del Francavilla. Ma la vigilia di questa partita è stata caratterizzata da un nuovo colpo di mercato messo a segno dalla società rossoblù.



La Casertana, infatti, si è assicurata le prestazioni di Stefano Manzo, trentaduenne centrocampista proveniente dal Molfetta, compagine con la quale in questa prima parte della stagione ha collezionato dodici presenze con tre reti all'attivo. «Sono felice di approdare in una piazza così importante ha dichiarato il giocatore subito dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo Conosco il direttore e il mister con i quali ho già avuto l'opportunità di lavorare ed ho sempre apprezzato la loro mentalità. Dal primo incontro con il presidente ho potuto toccare con mano quello stesso entusiasmo che mi ha spinto a scegliere questi colori. Sono pronto a dare il mio contributo, ben cosciente delle difficoltà che riserva questo campionato». Manzo in passato ha vestito le casacche di Gavorrano, Rapallobogliasco, Turris, Neapolis, Isernia, Olimpia Agnonese, Vastese, Cavese, Taranto, Fidelis Andria e, nella passata stagione, Bitonto. Dopo il difensore Soprano, quindi, la Casertana si rinforza con un nuovo arrivo e resta vigile sul mercato alla ricerca di una punta che dovrebbe arrivare nel caso in cui si concretizzi il divorzio con Favetta, seguito con particolare attenzione dal Brindisi. Le ultime voci riferiscono di un interesse della Casertana per Pablo Burzio, trentenne attaccante di nazionalità argentina ora in forza al Casarano sul quale ha messo gli occhi anche il Barletta.



Oggi, però, riflettori puntati sulla Coppa Italia con la Casertana che si presenta sul campo del Francavilla, squadra che, diversamente dalla passata stagione in cui disputò un campionato da protagonista terminando al secondo posto alle spalle del Cerignola e vincendo i play off del proprio raggruppamento, quest'anno naviga nei bassifondi della classifica del proprio girone. Rossoblù comunque decisi a onorare l'impegno nonostante la scarsa utilità della manifestazione tricolore di categoria finalizzata al salto di categoria per conquistare la quale bisogna per forza vincere il campionato.

Come contro la Real Agro Aversa nel turno precedente, anche per la gara odierna si prevede un massiccio turn over da parte della Casertana. Anzi, oggi si prevede una vera e propria Casertana B e ciò si evince dalla lista dei convocati dove mancano tantissimi titolari eccezion fatta dei portieri Romano e Prisco, dei centrocampisti Onazi e Vacca e dell'attaccante Guida. Il resto, saranno presenti tante seconde linee, anche se sarà probabilmente l'occasione per vedere all'opera dal primo minuto il neoacquisto Soprano, giunto qualche giorno prima della gara di campionato di domenica scorsa contro il Portici e nel quale ha disputato un breve spezzone di partita nelle battute conclusive dello stesso. Non facile intuire quale sarà il modulo tattico che Panarelli intenderà adottare per questa partita, possibile un audace 4-3-3 con Prisco in porta; in difesa Soprano e Darini centrali con Vincenzo Galletta e Cugnata sugli esterni; a centrocampo Onazi centrale con Tringali e Vacca a giostrare da mezzali; in attacco, infine, spazio al tridente composto dall'altro Galletta, Umberto, Guida e Gazerro. Insomma, una Casertana imbottita di under, ben otto, per i quali sarà l'occasione per fare esperienza e mettere minuti nelle gambe. Terna arbitrale interamente umbra quella designata per la partita di questo pomeriggio. Dirigerà l'incontro Paul Mihalache di Terni, che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Jacopo Vagnetti di Perugia e Giovanni Fiordi di Gubbio.