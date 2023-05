Paganese-Casertana, l'Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive ha indicato tra le gare a rischio la finale dei playoff del girone G in programma domenica alle 16 al "Marcello Torre" di Pagani, rinviando al Casms ogni valutazione. Nessuna indicazione sulle misure di sicurezza da adottare: il Ministero lascia dunque campo libero alle valutazioni della Prefettura di Salerno e a quelle del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Resta in piedi ogni ipotesi: dal divieto di trasferta per i tifosi della Casertana alle porte chiuse fino addirittura al campo neutro. In ogni caso, considerati gli episodi di gennaio a Pagani, l'incendio del pullman dei tifosi casertani e gli incidenti, l'impiego di forze dell'ordine nel giorno della partita sarà massiccio e il piano sicurezza imponente.

Oggi o al massimo domani la decisione definitiva sulle limitazioni all'accesso dei tifosi al "Torre". La Casertana, in ogni caso, trasmetterà la partita in streaming sui suoi canali social: il club sta valutando se utilizzare la piattaforma Facebook o Youtube ma di certo l'accesso alla diretta sarà gratuito.

APPROFONDIMENTI Nocerina, un turno a porte chiuse: inibizione per il dirigente Stanzione Cavese, due turni a porte chiuse. E il presidente: «Risultati scadenti» Sorrento inarrestabile anche nella poule scudetto: domenica il Brindisi

Ieri i falchetti sono tornati ad allenarsi, dopo aver goduto dei due giorni di riposo concessi da Cangelosi. Il tecnico ha preferito lasciare ai suoi qualche ora in più per ritemprarsi dalle fatiche del primo turno playoff finito ai supplementari contro l'Arzachena. Il 3-3 di domenica contro i sardi è valso il passaggio del turno ma non ha convinto per via delle solite disattenzioni difensive (clamorosa quella in occasione del primo gol dei biancoverdi). Ormai, però, c'è poco da riparare.

I cali di concentrazione sono un male endemico di questa squadra: sono costati il primato nel girone d'andata e il mancato coronamento di una clamorosa rimonta nel girone di ritorno, nonostante l'ottima guida tecnica di Cangelosi. A Pagani servirà la partita della vita, una prestazione quasi perfetta in termini di dedizione e concentrazione per espugnare il "Torre" (serve la vittoria entro i supplementari). Ieri l'allenatore ha guidato una doppia seduta di lavoro prevalentemente incentrata su temi tecnico-tattici. In mattinata, sotto la pioggia battente, la squadra ha lavorato sull'intensità in una partitella a campo ridottissimo. Bis nel pomeriggio. Dall'infermeria non arrivano novità: Sena, che contro l'Arzachena ha risentito di un problema muscolare, è rimasto ai box. In caso di indisponibilità sarà sostituito dall'ottimo 2005 Cugnata. Bene Paglino: il calciatore era esausto per via della gara con l'Arzachena, affrontata dopo una settimana ai box ma ieri, seppur a scartamento ridotto, ha partecipato alle due sedute di allenamento. Gestito per precauzione, il forte terzino destro ci sarà a Pagani. Per il resto tutti a disposizione di Cangelosi a eccezione del lungodegente capitano Rainone.

Intanto, la società ha fatto sapere che dal prossimo anno sportivo, ricominceranno le attività della scuola calcio per i bambini dai 6 ai 12 anni. Nell'ultima stagione i più piccoli falchetti erano stati affidati alle cure di un altro club, quest'anno torneranno a giocare sotto l'egida della Casertana. La supervisione sarà affidata ad Angelo Giobbio, figlio di Walter che da quest'anno è responsabile del settore giovanile con ottimi risultati, vista la vittoria della Juniores. Gli under 19 rossoblù si stanno preparando alla fase nazionale che vale lo scudetto: torneranno in campo il 31 maggio.