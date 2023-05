Stagione finita per capitan Rainone. Il difensore della Casertana si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema fisico che lo tiene lontano dal campo da diverse settimane. Lo staff medico ha provato a rimetterlo a disposizione di mister Cangelosi con terapie e trattamenti speciali ma il tentativo non ha dato esito e così, alla fine, Rainone è stato costretto all'intervento. La squadra, dunque, resta definitivamente senza il suo capitano nel periodo più complicato della stagione.

Alla vigilia dei playoff i falchetti sono reduci da tre sconfitte consecutive e soprattutto sono tornati la squadra distratta che, soprattutto nel girone d'andata, ha letteralmente gettato al vento il campionato. Vanificato l'ottimo lavoro svolto dal tecnico palermitano che, dal suo avvento nel girone di ritorno, era riuscito a portare la sua squadra da meno 13 a meno tre punti dalla vetta prima della battuta d'arresto di Uri cinque giornate fa. La straordinaria vittoria sul Sorrento nel turno successivo è stata solo una felicissima parentesi dell'ultimo periodo nero.

Poi le inattese battute d'arresto con Portici, Angri e Aprilia, tre squadre che sono coinvolte nella lotta per non retrocedere, ha riportato la Casertana al punto di partenza (meno 13 dalla vetta) e a giocarsi nel prossimo turno, l'ultimo della stagione regolare, contro la Palmese al "Pinto", il mantenimento della terza posizione in classifica, fondamentale in chiave playoff. La preoccupazione maggiore dello staff, però, è relativa alla condizione mentale di una squadra che, per stessa ammissione del direttore sportivo Degli Esposti si è involuta in maniera tanto netta e repentina da risultare inspiegabile. Dopo il lungo conciliabolo con Cangelosi, martedì, prima dell'allenamento, la squadra sta lavorando per preparare la sfida con la Palmese.



Ieri doppia seduta di lavoro, oggi consueta partitella del giovedì per provare gli schemi. L'obiettivo è ritrovare la concentrazione di un mese e il tempo per riuscirci è poco. Quella di domenica contro la Palmese non è una gara dall'esito scontato e non solo perché la Casertana attraversa il momento più nero del campionato. La formazione ospite, infatti, ha bisogno di punti per conservare il quinto posto che vale la qualificazione playoff. I rossoneri sono una delle più positive sorprese di questo campionato. Da neopromossi hanno saputo disputare un torneo di altissimo livello e per un lungo periodo, da terzi in classifica, hanno anche accarezzato il sogno di poter insidiare le battistrada Paganese e Sorrento nella corsa al vertice. Insomma, un avversario di tutto rispetto che la Casertana dovrà riuscire a battere per chiudere in maniera dignitosa la stagione regolare ed apprestarsi a giocare i playoff che inizieranno il 14 maggio con qualche ambizione.



Dolore in casa rossoblù per la scomparsa, all'età di 66 anni, di Giovanni Caropreso. Estremo difensore dei falchetti negli anni Settanta, ha lasciato un segno alla Casertana anche come preparatore dei portieri. Ha fatto parte dello staff tecnico a più riprese ed anche nella stagione in cui i falchetti, con Maiuri in panchina, riconquistarono la serie C dopo un ventennio. La società ha espresso il suo cordoglio anche con un messaggio pubblicato sui social: «Le sue grandi capacità e il suo inconfondibile sorriso si legge nel post - resteranno sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Alla famiglia Caropreso va l'abbraccio di tutto il popolo rossoblù».