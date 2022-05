Casertana, rincorsa playoff finita Vacca-Favetta in gol e Rotonda ko

Nove angoli a 1, una decina di nitide occasioni da gol, in mezzo lo spavento per il portiere Kapustins e nel finale, dopo 18 minuti di recupero, la vittoria della Casertana che vale il quinto posto. Al Pinto, contro il Rotonda, i falchetti disputano una delle migliori partite della stagione. I primi minuti dell'incontro sono un monologo della Casertana che sfonda spesso sulle corsie ma pecca di imprecisione di testa con Favetta e con Vacca. Due nitide occasioni, tante altre azioni pericolose ma porta del Rotonda inviolata. Col passare dei minuti la prestione dei falchetti si estingue, il Rotonda organizza e pure concludendo solo una volta verso la porta rossoblù non rischia più nulla. Nella ripresa la Casertana torna alla carica ed al 15' conquista un penalty. Favetta si fa ipnotizzare dal portiere Kapustins ma sulla responta Vacca è lento ad insaccar il gol dell'uno a zero. Pochi minuti e sul Pinto scende il gelo. Tufano cerca di anticipare Kapustins ma lo colpisce al capo Il portiere resta a terra, compagni ed avversari richiamano l'attenzione dei sanitari. Il ventenne estremo difensore lettone ha perso i sensi. Accorrono i medici, gli praticano il massaggio cardiaco è in arresto e ci rimane per circa 5 minuti. Il suo allenatore è in lacrime in ginocchio, poi la rianimazione con l'impiego del defibrillatore ed il tasporto in ospedale tra gli applausi di tutti. La gara riprende dopo 18 minuti di panico e sollievo. Poi la Casertana si riporta in avanti. Il sostituto di Kapustins, Polizzi è superlativo in diverse occasioni su Favetta, Vacca e Felleca che sbaglia clamorosamente pure a porta vuota. Poi in contropiede il 2-0 del solito Favetta. La Casertana è finalmente quinta. Ora non resta che difendere la posizione.