Casertana: il giorno della verità. Dopo settimane di attesa, di umori altalenanti e di notizie contrastanti, oggi il Consiglio federale svelerà quale dei club che hanno vinto i playoff in serie D sarà ripescato in serie C. I fatti, corroborati dalla conferma di molteplici fonti, dicono che quel club sarà la Casertana.

L'Alcione Milano, la cui domanda di ripescaggio è priva del fondamentale ok definitivo della Prefettura per l'uso dell'Arena Brera, spera di essere rimesso in termini grazie ad un ricorso presentato al Tar della Lombardia ma diffusa e concordante giurisprudenza anche recentissima (da ultimo il Collegio di garanzia del Coni sul caso Lecco di appena una settimana fa) esclude questa possibilità: il termine di scadenza, in questo caso il 18 luglio scorso, è perentorio ed improrogabile, anche nel caso in cui ci fosse stato un legittimo impedimento a rendere impossibile la presentazione di una domanda completa. Ed a confermare che i criteri infrastrutturali dell'Arena Brera non sono a posto per via del provvedimento interlocutorio della Prefettura di Milano è stato lo stesso Alcione nel comunicato con cui ha annunciato il ricorso al Tar della Lombardia.

Anche la domanda di ripescaggio del Fano, poi, lo confermano numerose fonti, risulterebbe manchevole di documenti fondamentali ad ottenere il ritorno in serie C.

Considerato che il Vado, la Pianese ed il Nardò, le altri vincitrici di playoff che precedono la Casertana in graduatoria, la domanda non l'hanno affatto presentata, il ripescaggio sembra proprio essere in pugno del club di D'Agostino. In sede sono sicuri di aver completato in maniera inappuntabile l'invio della documentazione. Il confronto con gli organi federali è stato costante e continuo fino all'invio dell'ultima parte degli incartamenti, documento per documento.

La commissione criteri infrastrutturali della Figc ha dato l'ok per l'uso del Pinto già il 17 luglio ed il resto delle carte, la Casertana lo ha inviato per tempo. C'è fiducia in sede, estrema fiducia, di poter festeggiare il ripescaggio. L'unico dubbio, riguarda quando quel ripescaggio diventerà operativo anche a livello federale.

D'Agostino e la dirigenza sperano che addirittura già domani o nei giorni immediatamente successivi, la Figc decida di inserire la Casertana e le altre ripescate (Atalanta under 23 e Piacenza o Gelbison dalla C) nei gironi della terza serie nazionale, dando il via libera alle operazioni di mercato dei falchetti. Una soluzione che consentirebbe al diesse Degli Esposti di disporre di oltre un mese per allestire la rosa e di qualche giorno per mettere a disposizione di mister Cangelosi una numero sostanzioso di calciatori in tempo per il ritiro che comincerà venerdì prossimo a Roccaraso.

Differentemente, qualora la Figc dovesse decidere di attendere le pronunce del Tar (due agosto) ed eventualmente anche quelle del Consiglio di Stato (fine mese prossimo) sui ricorsi di Reggina e Lecco (che insieme al Siena sono i club esclusi al posto dei quali saranno effettuati i ripescaggi) la Casertana dovrà costruire la squadra in pochi giorni, contando su una deroga di mercato (quello dei professionisti chiude il 30 di agosto) e attingendo solo ai calciatori in esubero delle società di B e C.

Un bel grattacapo che D'Agostino e Degli Esposti sperano di evitare: l'unica via che porta a questa soluzione è che la Figc decida finalmente di affermare come definitive le pronunce della giustizia sportiva, accetti il rischio di essere smentita da quella ordinaria chiedendo alla B di giocare, nel caso, in sovrannumero e disponga già oggi i ripescaggi. Dubbi e perplessità in ogni caso, finiranno nel primo pomeriggio quando il Consiglio federale si sarà espresso.

Si respira clima di fiducia anche tra i tifosi che ci credono sempre di più. Nei giorni scorsi sui social tanti i messaggi di ottimismo, punteggiati qua e la da quelli di chi aspetta le comunicazioni ufficiali che oggi, finalmente, arriveranno mentre in città spuntano i primi vessilli rossoblù.