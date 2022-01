Casertana, in campo solo dieci: positivi, quarantene e infortunati

Prima domenica di riposo forzato per la Casertana e per tutte le compagini del campionato di serie D per lo stop imposto dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha stabilito la ripresa del torneo il prossimo 23 gennaio. Casertana che avrebbe dovuto affrontare il San Giorgio a Cremano, un derby che manca dall'8 febbraio del 2009 quando le due squadre militavano nel torneo di Eccellenza, poi vinto dai rossoblù che riscattarono immediatamente la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati