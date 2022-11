Chiusa in maniera positiva la parentesi Coppa Italia, la Casertana si rituffa in campionato con il suo secondo impegno casalingo consecutivo. Oggi al Pinto (inizio ore 14) è di scena l'Atletico Uri per un altro appuntamento che la compagine rossoblù non deve fallire altrimenti la rincorsa al vertice si fa ancora più dura di quanto non lo sia adesso.



«Veniamo da una settimana diversa dalle altre dice il tecnico della Casertana Luigi Panarelli perché veniamo dal match di Coppa. Siamo fiduciosi anche perché giochiamo in casa e vogliamo regalare una vittoria al nostro pubblico e a noi stessi. Questo perché nel percorso intrapreso ce lo meritiamo, anche per come stiamo lavorando. Certo, dobbiamo essere più cinici, ma, ripeto, sono fiducioso per questa partita». Già, il cinismo, ovvero quella dote che è mancata alla Casertana già nelle gare in cui in panchina sedeva Parlato, ma che sembra essersi addirittura moltiplicata nelle ultime due partite targate Panarelli. «Non dobbiamo esasperare troppo questa ricerca della vittoria prosegue Panarelli perché potrebbe riflettersi negativamente sotto l'aspetto della serenità della squadra. Alla fin fine costruiamo gioco, ma al momento o dell'ultimo passaggio o della conclusione non riusciamo nell'intento, situazione forse anche figlia di un aspetto psicologico. Noi, quindi, dobbiamo essere sereni e in settimana abbiamo lavorato anche sotto questo aspetto, essere consapevoli sia della nostra forza che del nostro lavoro».

APPROFONDIMENTI Napoli-CR7 ancora voci: gli azzurri e l'Inter gli dicono no Spalletti, ancora a Napoli per una nobile causa Kvaratskhelia e Osimhen nella Top 100 del 2022





Panarelli, poi, si sofferma sull'avversario di turno. «L'Atletico Uri è una squadra importante dice il tecnico dei falchetti e che finora ha sempre segnato. Andando nel recente passato, la compagine sarda è stata in grado di espugnare il campo dell'Arzachena che avete visto tutti che squadra importante è. L'Atletico Uri presenta elementi di qualità, che giocano sempre a viso aperto. È partita male, ma si sta riprendendo grazie anche a un buon rendimento in trasferta. Ci troviamo di fronte, quindi, a un impegno importante e sono curioso anche io di come verrà disputata questa partita in termini tattici. Noi, però, siamo pronti e anche loro dovranno preoccuparsi di noi perché siamo la Casertana».

Contro l'Atletico Uri, la Casertana sarà priva di capitan Rainone, appiedato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini gialli, nonché di Onazi, alle prese con una lesione muscolare alla coscia sinistra che probabilmente lo costringerà a tornare in campo soltanto dopo la sosta natalizia. A completa disposizione, invece, gli attaccanti Turchetta e Bollino, nonché il centrale difensivo Dionisi che ha superato il problema al polpaccio accusato mercoledì in occasione della gara di Coppa. Torna disponibile anche Sena, ma partirà dalla panchina, al suo posto giocherà Cugnata. Panchina anche per Nunes, ancora non al meglio della condizione. Casertana, quindi, che dovrebbe scendere in campo con Romano in porta; Paglino, Dionisi, Sabatino e Cugnata da destra verso sinistra della linea difensiva; Casoli e Vacca in mezzo al campo; Bollino, Guida e Turchetta, in linea, alle spalle del terminale offensivo Favetta per un 4-2-3-1 che sovente si trasformerà in un ancor più aggressivo 4-2-4. Terna arbitrale lucana: Giuseppe Lascaro, Giuseppe Chiarillo e Leandro Claps.