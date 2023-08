Giornata cruciale, forse anche decisiva, quella di oggi per la Casertana e per le sue speranze di ripescaggio. Dopo che il Collegio di garanzia del Coni ha respinto i ricorsi di Alcione Milano e Alma Fano Juventus avverso la formulazione della graduatoria stabilita dal Consiglio federale dello scorso 24 luglio e che vede la società rossoblù alle spalle della sola Atalanta (squadra B) e davanti al Piacenza, oggi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio si pronuncerà sui ricorsi di Reggina, Lecco e Siena avverso l'esclusione dalla partecipazione ai rispettivi campionati a seguito dei controlli della Covisoc e certificati dallo stesso Collegio di garanzia del Coni.

L'organismo del Coni, infatti, nell'analizzare i ricorsi delle tre squadre in questione, si è espresso in maniera inequivocabile, ribadendo il concetto di perentorietà del termine fissato ritenendo ininfluente la subordinazione della giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria. Quello che, del resto, è stato adottato nei confronti della Casertana due estati fa quando fu esclusa a sua volta dal panorama professionistico nazionale. Per questo motivo nell'ambiente rossoblù c'è ottimismo sul fatto che anche il Tar laziale confermerà i gradi di giudizio della giustizia sportiva spalancando, di conseguenza, le porte della Lega Pro al club presieduto da Giuseppe D'Agostino. Certo, ci sarebbe ancora il Consiglio di Stato a mettere ufficialmente la parola fine all'intera vicenda la cui seduta è stata programmata per il prossimo 29 agosto (si parla di un possibile anticipo, ma sono soltanto voci). Ma già il Consiglio federale di dopodomani potrebbe forzare i tempi ratificando le decisioni del Tar del Lazio soprattutto se, ed è ciò che la Casertana spera, i ricorsi di Reggina e Lecco, cioè i casi più controversi, dovessero essere rispediti al mittente. Solo un accoglimento dei ricorsi di queste due squadre (in questo caso la Casertana verrebbe beffata) allungherebbe i tempi poiché sarà inevitabile da parte di Brescia e Perugia ricorrere a loro volta all'ultimo grado della giustizia amministrativa per far valere le proprie pretese di ripescaggio al campionato di serie B. Insomma, un vero guazzabuglio dal quale si spera che la Casertana esca fuori con la serie C in tasca. Nel frattempo prosegue presso il Centro sportivo di Roccaraso la fase di ritiro precampionato della formazione rossoblù agli ordini del tecnico Vincenzo Cangelosi.

Consueta doppia seduta con lavoro atletico al mattino (i gradoni tanto cari a Zdenek Zeman, maestro dell'allenatore dei falchetti), mentre il pomeriggio è stato dedicato al possesso palla. Data l'inevitabile situazione di stallo che sta vivendo la Casertana per la vicenda ripescaggio, ancora da definirsi e programmarsi le amichevoli. Il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti in questo periodo è alla ricerca di un portiere e di un centrocampista centrale per consentire a Cangelosi di organizzare una struttura di gioco da sperimentare, appunto, in amichevole. Per il centrocampo nei giorni scorsi è circolato il nome del ghanese Moses Odjer, in forza al Foggia, mentre la stessa Casertana ha seccamente smentito l'interessamento per il ritorno di Antonio Vacca. Diversi, invece, i nomi usciti fuori per il ruolo di portiere a partire da Giacomo Venturi, svincolatosi dalla Reggiana club con il quale ha centrato la scorsa stagione la promozione in serie cadetta.

In uscita dall'Audace Cerignola, invece, anche l'altro estremo difensore, il ventinovenne Umberto Saracco. Sempre su sponda Cerignola si registra l'interessamento per l'attaccante Samuele Neglia, tornato al club pugliese dopo il prestito alla Fermana nella seconda metà dello scorso campionato. Tornando alla difesa, resta calda la pista che porta al terzino sinistro Alberto Rizzo che due stagioni fa ha lavorato a Foggia con Cangelosi quando questi era secondo di Zeman. In quel periodo, lo stesso Rizzo è stato compagno di squadra di Giacomo Sciacca, il centrale difensivo che in questi giorni si è aggregato al ritiro della Casertana.