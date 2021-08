Casertana, la serie D è un rebus: slitta ancora l'iscrizione al campionato

Casertana-Figc, querelle ancora in corso. La Federazione non sembra aver accettato di buon grado la sentenza del Tar con cui la Casertana è stata ammessa in serie D in sovrannumero e tarda a dare applicazione al dispositivo del tribunale amministrativo regionale del Lazio. I giudici accolsero le ragioni dei legali rossoblù, considerando non infondate le censure del club al comma 10 dell'articolo 52 delle Noif: «Quantomeno nella parte in cui...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati