Tempo di tornare in campo. Dopo la sosta natalizia e l'avvicendamento in panchina tra Panarelli e Cangelosi, la Casertana comincia oggi alle 14.30, sul campo del Nola, il girone di ritorno.

Vincere, come in tutte le gare che restano: questo l'obiettivo indicato alla squadra dal nuovo mister che ha subito fugato ogni dubbio sul modulo che intende utilizzare. Falchetti in campo con il più classico dei 4-3-3 zemaniani sin da subito e senza dubbi. Dare certezze alla squadra è l'intento del tecnico che quindi, già da questo pomeriggio, varerà il tridente utilizzato, finora, solo una volta in stagione. Preoccupa però, la difesa nel reparto centrale che sarà ancora orfana di Soprano. Il calciatore ancora alle prese con un problema alla caviglia non è stato convocato. Restano i soli Rainone e Sabatino con il giovane Aceti, classe 2005 della juniores come rincalzo di emergenza.

E' necessario un immediato intervento sul mercato. Forfait in avanti anche per Bollino che ha un problema muscolare. Non convocato neppure Onazi che è in partenza: notizia di ieri il calciatore dovrebbe andare a giocare in Bahrein. La formazione, in ogni caso, dovrebbe essere quella provata nel primo tempo dell'amichevole di giovedì scorso con la Caivanese. Ancora panchina per Turchetta, pochi ballottaggi in mezzo al campo. In porta Romano è in vantaggio su Prisco per una maglia da titolare. In difesa dal primo minuto Paglino, Rainone, Sabatino e Cugnata che è in vantaggio su Sena. Centrocampo tre con Casoli titolare nonostante un leggero fastidio all'adduttore avvertito nella rifinitura di ieri e Vacca pronto a subentrare. Manzo agirà in cabina di regia mentre Tringali è in vantaggio su Matese per completare il reparto. Nessun dubbio in attacco con Tarurino, Ferrari e Liurni a comporre il tridente.



Partita da disputare al massimo per portare a casa i tre punti in palio. Anche perché il Nola, nonostante la classifica deficitaria (è penultimo con 14 punti) e la rivoluzione tecnica di fine girone d'andata, è avversario da prendere tutt'altro che sotto gamba. Con il nuovo tecnico Cavallaro (l'hanno scorso alla Nocerina) i bianconeri napoletani hanno mostrato di essere in crescita e chiuso il 2022 con una inattesa vittoria sul campo dell'Arzachena. Nola che scenderà in campo con il 3-4-1-2 puntando sulla fantasia del trequartista Staiano e sulle qualità di Sparacello in attacco del nuovo acquisto Russo in difesa. Modulo non speculare rispetto a quello della Casertana che, verticalizzando rapidamente come vuole Cangelosi, potrà sfruttare l'uno contro uno con i centrali avversari. Quella probabilmente la chiave di una partita che i falchetti giocheranno con l'obiettivo di passare subito in vantaggio per poi sfruttare in contropiede la rapidità degli esterni.



Più cinque sui playout, meno tre dai playoff, meno 11 addirittura dal primo posto del Sorrento che ha pure una partita in meno. E' una graduatoria troppo deficitaria per una squadra come la Casertana che tutti gli addetti ai lavori accreditavano come super favorita alla vittoria del campionato. Quei 24 punti sono il frutto di un fallimento sportivo imputabile principalmente ad una squadra che troppo raramente ha reso secondo le aspettative. Ora, con la promozione che è diventato un miraggio, resta da salvare l'orgoglio. E con questo obiettivo i falchetti si apprestano a ricominciare dopo quasi un mese di pausa. Riordinate le idee, messa a posto, pare, la condizione atletica, è il momento di fare quanto tutti si aspettavano dai rossoblù ad inizio stagione: vincere quasi sempre. Altra strada non c'è.