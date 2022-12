Tutti a disposizione di mister Panarelli ad eccezione del portiere Prisco. Alla vigilia della sfida casalinga contro il Portici (calcio d'inizio alle 14.30) per la Casertana le buone notizie arrivano dall'infermeria, ormai quasi completamente svuotata. Ampia la rosa delle alternative a disposizione dell'allenatore che però, dopo la cocente delusione della sconfitta nello scontro diretto con la capolista Sorrento, potrebbe anche decidere di cambiare qualcosa nella formazione di partenza.

Impossibile prevedere se il tecnico vorrà affidarsi da subito al nuovo acquisto Soprano, difensore centrale di 26 anni ingaggiato giovedì dal Trapani. Il calciatore può incrementare peso e centimetri del reparto di retroguardia ma si allena con i nuovi compagni da soli due giorni e non può già conoscere alla perfezione i meccanismi di gioco di Panarelli. Soprano è stato ingaggiato per giocare molto ma non è detto che la cosa si verifichi già domani. Altri ballottaggi previsti in mediana. Onazi dovrebbe essere in grado di giocare dal primo minuto: già a Sorrento il calciatore nigeriano è sceso in campo nella ripresa dimostrando di essere guarito dal suo problema muscolare e con una settimana di lavoro in più ha certamente aumentato il carburante a disposizione. A fargli spazio dovrebbe essere uno tra Casoli e Vacca.





Proprio nel reparto di centrocampo, infatti, potrebbero esserci le novità più salienti. Turchetta non attraversa un buon periodo: dall'inizio del campionato ha raramente inciso e le sue strabilianti giocate individuali si sono viste troppo poco. Più spesso si è scontrato sul muro dei difensori avversari perdendo palloni e occasioni da gol. E non è detto che debba per forza conservare il posto da titolare. Anche perché nel suo ruolo c'è Casoli, altro calciatore che raramente ha convinto, pure perché impiegato nella zona centrale del campo che per curriculum gli si addice di meno. Dunque, Casoli potrebbe spostarsi a sinistra lasciando a riposo Turchetta e liberando per Vacca il posto al centro al fianco di Onazi. Un vero rebus in attesa delle operazioni di mercato che rimodelleranno la rosa anche in considerazione del nuovo modulo adottato da Panarelli. Abbondanza di scelte, comunque, per gli allenatori quasi mai fa rima con problemi e dal canto suo il tecnico lo ha sempre detto, conta l'atteggiamento.



Contro il Portici, poi, potrebbe arrivare la prima esclusione dalla formazione titolare, dopo tanto tempo, di Favetta. Il bomber da 18 reti della scorsa stagione era tornato al gol contro l'Atletico Uri ma nella sfida decisiva con il Sorrento non ha convinto del tutto. Ferrari, invece, ha timbrato il tabellino del gol anche in penisola e potrebbe essere preferito al compagno di reparto per una maglia da titolare. Tanti nodi da sciogliere per mister Panarelli che al termine della rifinitura di oggi farà le sue scelte. Decisive, ma non quanto l'atteggiamento con cui i calciatori affronteranno la gara. Troppe volte la squadra è stata deresponsabilizzata: prima le assenze, poi le scelte del tecnico, poi la sfortuna. Il punto chiaro a tutti, però, è che la Casertana non sta rendendo al massimo delle possibilità che tutti gli addetti ai lavori le riconoscono.