Casertana-Sorrento 3-0: rossoblu straripanti, playoff in tasca

E' una Casertana di un'altra categoria quella che ha sconfitto l'ex capolista Sorrento al Pinto. I falchetti partono subito forte, sfiorano il gol con Ferrari dopo neppure un minuto (bravissimo Del Sorbo) e nonostante un arbitraggio a volte irritante, mettono sotto i costieri.

Il vantaggio arriva al 10', con Manzo che con una conclusione di precisione chirurgica da fuori area, conclude una splendida azione corale. Bollino è in giornata di grazia, gioca la sua miglior partita della stagione e raddoppia al 23' con un gol di straordinaria bellezza: sinistro dai 25 metri e palla nel sette.

La squadra di Maiuri praticamente non impensierisce mai il portiere padrone di casa che solo nella ripresa dovrà impegnarsi in un paio di occasioni. Dal canto suo la Casertana macina gioco con una continuità impressionata ad eccezione dell'avvio di secondo tempo dove perde qualche palla di troppo in uscita. La gara si chiude al 20' con la seconda perla di Bollino da fuori area.

Poi i padroni di casa ci riprovano con Liurni e legittimano una vittoria mai in discussione. La qualificazione ai playoff è ormai cosa fatta, il secondo posto una possibilità, il primo una chimera. Peccato per il girone d'andata: una Casertana così per tutta la stagione il campionato lo avrebbe vinto a mani basse.