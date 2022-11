A Sorrento ci sarà anche Onazi. Il centrocampista nigeriano ha cominciato a correre già martedì, ieri ha intensificato i ritmi di lavoro e in vista del big match di domenica potrà essere arruolabile almeno per la panchina. Con lui sembra potrebbe recuperare anche Prisco, portiere assente domenica scorsa per una noia fisica. Due ottime notizie per mister Panarelli che pare potrà contare su tutti gli effettivi. Ieri doppia seduta di lavoro, oggi partitella in famiglia. Gli allenamenti della Casertana proseguono a spron battuto, con una particolare attenzione anche sulla parte atletica. Non tanto sulla resistenza o sulla corsa che non mancano, quanto sulla potenza e sul dinamismo. Il nuovo allenatore vuole una squadra più solida nei contrasti e più lucida nell'intervenire su quelle seconde palle che spesso sono decisive in serie D. Una filosofia di preparazione atletica diversa, pare, da quella adottata in estate da mister Parlato. Difficile vederne i frutti nel giro di poco tempo, ma una crescita della squadra in questo genere di caratteristiche potrebbe apportare ancora maggior efficacia al gioco dei falchetti.

Nonostante il meno sei che separa i falchetti dal Sorrento, al campo Italia la Casertana può credere nell'impresa. Le doti tecniche degli uomini di Panarelli sono superiori a quelle di qualsiasi altra squadra in questo girone, per unanime ammissione. Servirà una partita di grande concentrazione però perché se il Sorrento è primo in classifica un motivo c'è ed è anche evidente. I rossoneri hanno il miglior attacco del girone con 22 reti realizzate ed in termini di solidità difensiva hanno subito gol solo 12 volte (il Frascati è l'unica squadra ad aver fatto meglio con 11). In quest'ultima statistica, con 13 reti subite i falchetti non sono andati molto peggio dei prossimi avversari ma hanno segnato, finora, tre volte in meno (19 in totale). Numeri analoghi ma che, vista la distanza in classifica, confermano la maggior costanza dei costieri. Però, la vittoria di domenica scorsa contro l'Uri può segnare la svolta del campionato della Casertana: e domenica i falchetti sono attesi da un'importante prova del nove.

La gara di Sorrento conta moltissimo per la classifica, per il morale delle due squadre, ma anche perché per entrambe le formazioni, potrà dare importanti e forse decisive indicazioni di mercato. Alla Casertana se ne parlerà solo ed esclusivamente da lunedì ma pare che il club sia intenzionato ad apportare solo pochi mirati ritocchi alla rosa ed a sostituire i calciatori che dovessero chiedere di andar via. Tra questi ci sono Nunes e Dionisi: il centrocampista brasiliano ed il difensore furono chiesti esplicitamente da mister Parlato e dovrebbero raggiungerlo nella sua nuova squadra il Muzane.