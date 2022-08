Casertana splendida al debutto, Mariglianese sconfitta per 3-0

Nel giorno dell'addio a Giovanni Pascarella, ex sindaco di Valle di Maddaloni che ha dedicato una vita ai colori rossoblù prima da giocatore, poi da presidente ed infine da dirigente, la Casertana debutta al Pinto, in Coppa Italia contro la Mariglianese e conferma le buone indicazioni del precampionato. Al curriculm di alto livello dei calciatori che compongono la rosa, fanno da contrappunto una buona organizzazione di gioco e la necessaria cattiveria agonistica. La giovane formazione napoletana finisce all'angolo praticamente subito. Il primo tempo si gioca ad una porta sola con i padroni di casa volenterosi nell'aggredire gli avversari sulla trequarti e combattivi quanto basta per recuperare palloni in quantità. Poi, ci pensa la tecnica individuale a concretizzare la netta superiorità in termini di possesso palla: al 6' è Paglino a sbloccare la gara, poi, dopo una decina di minuti Guida, guadagna un penalty che Turchetta trasforma puntuale. La terza rete è di Ferrari (45'), bravissimo di testa a deviare in rete un cross di Sena. In mezzo almeno un altro paio di occasioni ed una traversa di Rainone: 3-0 nel primo tempo e la Casertana riprende nella ripresa con la stessa verve nonostante il risultato sia ormai acquisito. I padroni di casa sfiorano il gol in altre tre nitide occasioni (con Casoli, Nunes ed il subentrante Favetta) mentre Prisco resta inoperoso. Il risultato finale ed il passaggio del turno sono strameritati.