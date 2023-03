Continua la rincorsa della Casertana che supera nettamente la Vis Artena centrando il sesto successo consecutivo e riduce a cinque punti il distacco dal vertice approfittando del concomitante pareggio della capolista Paganese sul campo del Sorrento, ora distante tre lunghezze. Altra prestazione di spessore tecnico quella offerta dai rossoblù che hanno ridotto ai minimi termini quella che resta tutt'ora la migliore difesa del raggruppamento. Nonostante il forte vento, la Casertana ha saputo sciorinare calcio di qualità, fatto di fraseggi e repentine accelerazioni sulle corsie esterne che hanno reso vana la ragnatela difensiva predisposta da Maurizi.

Prestazione sopra le righe di Liurni e Paglino, ma bene anche Turchetta e Casoli, mentre il pacchetto difensivo ha saputo tenere a bada gli sporadici attacchi della Vis Artena con sicurezza. Il distacco dalla vetta resta ancora consistente quando mancano sette giornate al termine della stagione. Ma, ormai, alla Casertana non resta altro che vincere quante più partite è nelle proprie possibilità, magari anche tutte. I sogni di promozione, tuttavia, restano ancora condizionati da ciò che faranno la capolista Paganese e il Sorrento, atteso al Pinto il 6 aprile.

Cangelosi ritrova Paglino, mentre nell'undici iniziale inserisce Matese e Liurni rispettivamente al posto di Tringali e Bollino. La formazione rossoblù parte subito forte sospinta dal vento a favore e al 4' una punizione di Liurni dai trenta metri vede la respinta prodigiosa del portiere ospite. La Casertana spinge soprattutto sulla sinistra e un rasoterra di Turchetta per l'accorrente Ferrari vede la conclusione di quest'ultimo troppo centrale e facile preda di Giuliani. Il gol è nell'aria e giunge con Casoli (22') che risolve un batti e ribatti in area generato da un traversone dalla sinistra di Turchetta. La Casertana annusa il momento propizio per cercare di mettere tra se e l'avversario una distanza importante già nella prima frazione di gioco e al 32' giunge il bis con Liurni che di testa devia in rete un cross dalla sinistra di Cugnata. Al 43', poi, episodio curioso e controverso che vede protagonista Paglino, che in una delle sue solite accelerazioni viene contrastato fallosamente da Fradella poco prima di entrare in area di rigore. Il direttore di gara assegna il rigore alla Casertana salvo poi correggere, giustamente, la decisione dopo un conciliabolo con il primo assistente. Punizione dal limite dell'area, quindi, battuta da Sabatino la cui conclusione viene deviata in all'altezza dell'incrocio dei pali da Giuliani.



Dopo l'intervallo, la Casertana tende a mantenere palla ma l'rtena, pur avanzando il proprio baricentro, non crea grattacapi particolari. La Casertana dopo un po' decide che è il momento di pigiare sull'acceleratore e al 19' sfiora il tris con Tringali, entrato da qualche minuto al posto di Matese, su suggerimento del solito Turchetta, colpisce a botta sicura da pochi passi ma la conclusione, smorzata da Maini, viene bloccata da Giuliani.

Ma il tris è solo questione di minuti. Al 21', infatti, Turchetta raccoglie palla dal limite dell'area e con una girata di destro batte il portiere. La Casertana gioca sul velluto e Liurni (26') va vicino al bis personale ma proprio in extremis De Angelis rimedia. E la Vis Artena? Dalla formazione laziale solo un colpo di testa da posizione ravvicinata di Gaeta con palla che termina sul fondo. Subito dopo ci prova Paglino con una conclusione dalla distanza però troppo centrale e neutralizzata dal portiere.

Nelle battute conclusive Taurino, subentrato a Turchetta subito dopo il gol messo a segno da quest'ultimo, si dà da fare per gloria personale ma con poca fortuna. Finisce tra gli applausi del pubblico, giunto stavolta decisamente più numeroso rispetto a tutte le altre patite casalinghe di questo campionato.