Comincia oggi il nuovo anno sportivo della Casertana. Mister Cangelosi dirigerà al Pinto la prima sessione di allenamento del 2023. Nel mirino la partita di domenica, in trasferta, contro il Nola che segna l'inizio del girone di ritorno. Ben altra atmosfera alla vigilia dell'andata: i falchetti erano accreditati da tutti alla vittoria del campionato, avevano superato senza patemi il turno di Coppa Italia e si apprestavano, nell'immaginario collettivo, ad una cavalcata trionfale verso la serie C. Nonostante la vittoria al debutto contro i napoletani, le cose, poi, sono andate molto diversamente. Oggi la Casertana ha un gap di 11 punti dalla vetta, potenzialmente 14 con il Sorrento che ha una partita in meno, Cangelosi, dopo gli esoneri di Parlato e Panarelli è il terzo allenatore della stagione ed anche la rosa dei calciatori è stata rivista. Ciononostante sul mercato invernale la società è intervenuta anche tanto, nonostante la stagione oramai compromessa, per ritoccare la squadra in maniera da renderla ancor più competitiva.

Le prime uscite dei nuovi acquisti Manzo, Soprano, Liurni e Taurino non hanno sortito gli effetti sperati ma gli ultimi due soprattutto sono arrivati poco prima della sosta. Ora con la pausa invernale, trascorsa in buona parte sotto la guida del nuovo allenatore, tocca ai calciatori dare una svolta al campionato, con l'intento di rendere almeno dignitosa la classifica finale. La scelta del nuovo allenatore, lo ha spiegato lo stesso presidente D'Agostino, serve a dare certezze ad una squadra che troppo spesso ha cambiato pelle. Zemaniano convinto per aver lavorato spalla a spalla con il maestro boemo per decenni, Cangelosi schiererà la sua squadra con il 4-3-3. La truppa degli esterni d'attacco si è ulteriormente arricchita con gli arrivi di Taurino (che può giocare anche da prima punta) e Liurni e l'indirizzo è ancora più consolidato. Molto dipenderà dalle condizioni dei singoli ma al momento Turchetta e Liurni sembrano essere in pole sugli altri per una maglia nella formazione di partenza. Al centro dell'attacco Ferrari, che ha nel giovane Guida l'unico concorrente, sembra la certezza, anche in virtù delle reti realizzate nella parte finale del girone d'andata. Occhio, nella Casertana versione Cangelosi, anche a Paglino: il terzino destro ex Novara ha raramente convinto in fase difensiva ma la spiccata interpretazione offensiva che il tecnico ha del ruolo, potrebbe dargli maggiori occasioni di incidere in quelle prorompenti cavalcate sulla fascia che costituiscono la specialità di casa.

«Proveremo a vincerle tutte» ha detto il presidente D'Agostino tracciando l'obiettivo del girone di ritorno. Un traguardo ad oggi impensabile per una squadra fragile mentalmente come quella vista del girone d'andata. Certo l'unica strada per riaprire la lotta al primato è quella ma al momento non sembrano esserci margini per una cavalcata che sarebbe storica per la serie D. La Casertana, come del resto già da tempo, dovrà concentrarsi su ogni singola partita come fosse l'ultima, sorda a tutto ciò che accade al di fuori del rettangolo di gioco, compresi i risultati delle concorrenti. Una prima linea di bilancio potrà essere tracciata fra un paio di mesi ma voli pindarici, attualmente, la squadra non consente proprio di farne. Una gara alla volta, dunque, a partire da quella di domenica contro il Nola che non è più la squadra ambiziosa del girone d'andata. Ciononostante, anche viste le ultime due sconfitte dei falchetti, ogni gara sembra una montagna altissima da scalare e dunque anche quello di Nola diventa un test probante per la squadra di Cangelosi.