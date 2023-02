La Casertana supera in trasferta la Lupa Frascati e centra il terzo successo consecutivo, mai successo finora in campionato. Gara di resilienza nella prima metà del primo tempo con la Lupa che riusciva a trovare varchi apprezzabili per mettere in difficoltà la Casertana che, da quel momento in poi, è riuscita a registrare l'assetto, schermando le iniziative avversarie fino a trovare la rete decisiva con il solito Ferrari, autore di una rete da bomber di razza. Terzo «clean sheet» consecutivo per la Casertana che in terra laziale ha visto Soprano e Sabatino ergersi a muro invalicabile per gli attaccanti avversari. Nel frattempo, in attesa dei risultati della coppia di testa Sorrento e Paganese, la Casertana sale sul terzo gradino della classifica approfittando della concomitante sconfitta della Palmese sul campo del Nola.

Cangelosi deve fare a meno dello squalificato Paglino e dell'infortunato Vacca. Out anche Sena, peraltro in dubbio alla vigilia della partita e sostituito da Cugnata. Poche le sorprese in termini di formazione se non l'impiego dal primo minuto di Soprano in coppia con Sabatino nel cuore della difesa rossoblù, mentre Rainone va a sedersi in panchina. Torna Mazzeo dal primo minuto, mentre viene confermato il tridente visto all'opera nello scorso turno di campionato.



Dopo un timido tentativo dalla distanza di Manzo, la Lupa prende pieno possesso delle redini del gioco proponendosi a più riprese in fase offensiva. Al 4' una punizione di Frosali trova l'opposizione di Ferrari appostato sul palo. All'8 altra punizione per la formazione di casa con Gemmi la cui conclusione termina di poco a lato. La Lupa diagola bene, soprattutto sull'out di sinistra offensivo e all'11' un'altra conclusione di Gemmi viene respinta dall'attento Prisco. I locali insistono, sono sempre i primi ad arrivare sulle seconde palle, mentre la Casertana non riesce neanche a mettere tre passaggi di fila in manovra. Al 22' un colpo di testa di Sabelli si spegne sul fondo.

A questo punto, Cangelosi mette a posto la squadra creando un giusto schermo a centrocampo che comporta la difficoltà della Lupa, stavolta, di proporsi in maniera efficace in vanti. Al 26' primo squillo rossoblù con una bella azione manovrata sulla sinistra con palla che termina sui piedi di Tringali che da buona posizione spara alto. La Casertana è in fase di crescita e al 31' arriva il gol del vantaggio con Turchetta che approfitta di una palla vagante per servire un assist al bacio per Ferrari che da bomber di razza, seppur da posizione decentrata, fulmina Casagrande con un preciso destro in diagonale. Fino all'intervallo succede davvero poco con la Casertana che controlla la gara con tranquillità.

Chi si aspettava una ripresa densa di emozioni resterà ampiamente deluso. La casertana, infatti, controlla bene la gara concedendo davvero pochissimo agli attacchi, peraltro poco ordinati, della Lupa Frascati. I rossoblù continuano a fare schermo a centrocampo impendendo la fluidità della manovra all''avversario che non riesce a creare situazioni di pericolo nell'area avversaria. Anzi, alla mezz'ora, è la Casertana che riesce a creare una reale situazione di pericolo sull'asse Taurino- Liurni, entrambi subentrati ai rispettivi compagni di reparto, con l'ex che per un soffio non arriva all'impatto vincente su assist di Taurino. Alla Lupa viene concesso soltanto un arrembante ma sconclusionato tentativo di recuperare in extremis la partita. Proprio nel finale due tiri dalla bandierina mettono i brividi alla retroguardia rossoblù ma senza creare danni. Il triplice fischio finale sancisce la vittoria della Casertana che in un sol colpo balza al terzo posto, seppure in condominio con la Palmese.