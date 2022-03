Casertana, vittoria gettata al vento la Nocerina pareggia nel finale

Solita partita, solito film del campionato. La Casertana gioca, costruisce, concede il minimo sindacale. L'avversario di turno, questa volta una buona Nocerina, approfitta delle clamorose indecisioni dei falchetti e porta a casa un prezioso pareggio. Partono forte i padroni di casa che nel giro di venti minuti costruiscono tre nitide occasioni: prima Favetta colpisce alto al volo da pochi metri, poi Addessi sfiora la rete e al 21' ancora Favetta prende il palo e sulla respinta ancora Addessi spreca un gol praticamente già fatto. L'ardore della Casertana si spegne ma gli ospiti si rendono pericolosi solo grazie ad uno svarione di Vacca che libera al cross Palmieri: Saporito manca il tap in per un soffio (30'). La squadra di Feola continua a gestire il possesso e dopo il riposo passa meritatamente in vantaggio grazie ad una magia del solito Favetta che gira in porta un cross debole con un tocco delizioso (4'). Sembra fatta ma la Casertana spreca due o tre ottime ripartenze. Sbaglio su sbaglio ed alla fine la Nocerina ne approfitta: Colacicchi in area si lascia passare il pallone sotto la suola, il rossonero Chietti (figlio di Francesco ex rossoblù) ringrazia e da buona posizione sigla il definitivo 1-1 al 40'. I padroni di casa sono sulle gambe, gli ospiti appagati, Vicente ci prova da fuori all'ultimo respiro e colpisce un incrocio dei pali che aumenta solo i rimpianti. Il triplice fischio dopo 5' di recupero sancisce un pareggio che allontana la Casertana dalla corsa playoff e soddisfa la Nocerina.