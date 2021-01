Insieme Formia-Nocerina rinviata a data da destinarsi. Dopo il tour de force di tre partite in sette giorni, i rossoneri domenica prossima osserveranno dunque un turno di pausa forzata. I casi di calciatori del Formia positivi al Covid-19 hanno indotto il club del basso Lazio a richiedere un nuovo rinvio.

Per il Formia quella con i molossi sarà la quarta partita da recuperare. I biancazzurri hanno infatti già saltato le gare casalinghe con Torres e Monterosi, oltre a quella esterna con il Carbonia. Tenuto conto di ciò e dei già programmati turni infrasettimanali di campionato, il recupero tra Insieme Formia e Nocerina sarà rifissato non prima di due mesi.

La pausa di domenica, comunque, non è un male per la formazione di mister Cavallaro. Sarà infatti l'occasione per far rifiatare gli atleti letteralmente “spremuti” dalle tre gare giocate nell'ultima settimana. Smaltite dunque le fatiche, ci si potrà preparare al meglio al nuovo turno casalingo - a questo punto il quarto di fila per i molossi -, in programma domenica 24 gennaio con l'Arzachena.

Con l'obiettivo di allungare la striscia di imbattibilità interna e magari di ritrovare anche i tre punti, che consoliderebbero il piazzamento in zona playoff.

