Riposo forzato per l'Angri che chiude in anticipo il suo anno solare. L'alto numero di casi accertati di Covid nello spogliatoio grigiorosso ha indotto il Dipartimento Interregionale a disporre il rinvio a gennaio dei prossimi due impegni di campionato, da calendario in programma sabato 17 e mercoledì 21 dicembre.

Il derby con il Portici, per il quale era stato disposto l'anticipo tra due giorni, si recupererà mercoledì 11 gennaio prossimo. La super-sfida con la capolista Sorrento, che chiude formalmente il girone d'andata del girone G di Serie D, sarà invece recuperata mercoledì 18 gennaio. Entrambe le gare contro le corregionali avranno inizio alle 14.30.

Si fermano dunque le attività ufficiali per la squadra di Luigi Sanchez, che riprogrammerà gli allenamenti direttamente in funzione della ripresa del torneo, fissata per il prossimo 8 gennaio. Il primo incontro in calendario, valido per la prima giornata di ritorno, vedrà l'Angri impegnato in trasferta contro l'Aprilia.